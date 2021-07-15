Naz Çağla Irmak, ‘Demir Kadın Neslican filmi için saçlarını kazıttı.

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay’ın yaşam öyküsünü konu alan 'Demir Kadın Neslican' filminin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Filmde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak, rolü için saçlarını kazıttı.

Umudun sembolü haline gelen Neslican’ı hakkıyla canlandırmak için büyük çaba sarf eden Naz Çağla Irmak, Neslican’ın ilham veren yaşam öyküsünü en gerçekçi haliyle beyazperdeye taşımayı hedefliyor.

Neslican’ın ailesinin onayı ve desteğiyle hayata geçirilen ‘Demir Kadın Neslican’ filmi yakında izleyiciyle buluşacak.

Film, Neslican’ın kanser teşhisi ile başlayan zorlu tedavi sürecini, süreç boyunca ailesinden, çevresinden ve sosyal medya üzerinden kendisine gelen güçlü desteği, hayalleriyle sıkı sıkıya bağlandığı ilham dolu yaşamını konu alacak.