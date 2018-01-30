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Naylon poşet kullanan 20 kişi gözaltına alındı

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 12:52 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 12:52

Kenya'nın Narok eyaletinde ülkedeki yasağa rağmen dükkanında naylon poşet kullandıkları belirlenen 20 esnaf gözaltına alındı.


Kenya Ulusal Çevre Yönetim Kurumu  (NEMA) Bölge Koordinatörü Patrick Lekenit, Narok eyaletinde düzenlenen  operasyonda, meyve ve sebzeleri naylon poşette saklayan ve müşterilerine naylon  poşetle satış yaptığı belirlenen 20 esnafın gözaltına alındığını söyledi.
 
Lekenit, gözaltına alınanların çoğunluğunun şehirlerarası otoyolda  sürücülere naylon poşetler içerisinde meyve sebze satan kadınlar olduğunu  aktardı.
 
Ülkede naylon  poşet yasağının geçen aylarda yürürlüğe girdiğini  belirten Lekenit, "Bazı kesimler yasağa itiraz etmesine rağmen birçok esnaf ve iş  adamı bu yasağı destekliyor, çünkü plastiklerin çevreye ve özellikle drenaj  sistemlerine olumsuz etkilerini biliyorlar" diye konuştu.
 
Öte yandan gözaltına alınan 20 esnafın, çıkarıldıkları mahkemece biner dolar karşılığında kefaletle serbest bırakıldığı ve kesin hükmün 14 Şubat'ta  görülecek davada verileceği belirtildi.
 
Kenya'da hükümet, 16 Mart 2017 tarihli resmi gazetede, insan hayatına  ve çevreye verdiği zarar dolayısıyla ülkede naylon poşet kullanımı, üretimi ve  ithalatını yasaklandığını duyurmuştu.
 
28 Ağustos'ta başlayan naylon poşet yasağına uymayanların, 38 bin  dolara kadar para ve 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı açıklanmıştı.
 
Çevre kirliliği ve sağlık sorunlarının başlıca nedeni
 
Birleşmiş Milletlere göre, ülkede yaygın kullanılan naylon poşetler,  çevre kirliliğinin ve sağlık problemlerinin temel nedenleri arasında yer alıyor.
 
Kenya'da sadece süpermarketlerde, yılda yaklaşık 100 milyon naylon  poşet kullanıldığı tahmin ediliyor.
 
Ruanda, Burundi, Uganda, Güney Afrika, Botsvana, Senegal ve Somali  gibi birçok Afrika ülkesinde de naylon poşet kullanımına izin verilmiyor.
 
  

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