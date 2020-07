Naya Rivera ile Glee dizinde 3. ölüm! Mark Salling ve Cory Monteith neden öldü?

ABD'de 4 yaşındaki oğluyla birlikte göle açıldıktan sonra ortadan kaybolan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu. 'Glee' dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Naya Rivera, California eyaletine bağlı Ventura bölgesindeki Piru Gölü’ne açıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Rivera’nın kiraladığı teknede 4 yaşındaki oğlu Josey tek başına bulundu. Üzerinde can yeleği bulunan küçük çocuk, polislere yüzmek için göle gittiklerini, annesinin suya atladıktan sonra bir daha geri dönmediğini söyledi. Polis tarafından yapılan arama çalışmalarında Rivera’nın cansız bedeni bulundu. Rivera, Glee dizi ekibinden hayatını kaybeden 3’ncü oyuncu oldu. İşte Mark Salling ve Cory Monteith’in ölüm nedeni…

MARK SALLİNG ÖLÜM NEDENİ

Mark Salling 17 Ağustos 1982 yılında Dallas’da doğdu. Amerikalı oyuncu ve müzisyen olan Salling. Son olarak Glee dizisinde Noah Puckerman rolünü canlandırmıştır.

Salling, Teksas Dallas'ta doğup büyüdü. 2001'de Lake Highlands Lisesi'nden mezun olmuştur. Sonradan Los Angeles Music Academy College of Music'te eğitim görmüştür.

Salling'in ilk rolleri Children of the Corn IV: The Gathering ve The Graveyard filmlerinde idi. Walker, Texas Ranger dizisinin bir bölümünde de oyunculuk yapmıştır. Günümüzde Fox'a ait Glee dizisinde Noah Puckerman rolünü oynamaktadır.

"Jericho" sahne adı ile Salling bir solo projesi için şarkı söylüyor, yazıyor ve gitar çalıyor. Jericho'nun ilk albümü Smoke Signals 2008'de piyasaya çıktı. Bir Glee bölümününde Neil Diamond'ın "Sweet Caroline" şarkısının bir cover versiyonunu söyledi.

30 Ocak 2018'de Los Angeles'ta kendisini asarak 35 yaşında yaşamına son vermiştir.

CORY MONTEİTH ÖLÜM NEDENİ

11 Mayıs 1982 yılında Kanada’da doğdu. Kanadalı oyuncu ve şarkıcı, en çok Glee dizisinde oynadığı Finn Hudson rolü ile bilinir. Bonnie Dune adlı grupta ise bateri çalmaktaydı. 13 Temmuz 2013 yılında hayatını kaybetti.

Calgary, Alberta'da doğan Monteith, iç mimar Ann McGregor ile asker Joe Monteith'in oğludur. Shaun adında büyük bir erkek kardeşi vardır. Ebeveynleri, Monteith yedi yaşındayken boşandı ve kardeşiyle beraber Victoria'da annesi tarafından yetiştirildi. Babasının aralıklı yokluğuyla uğraşırken, kendini arkadaş grubu arasında dışlanmış hissediyordu ve belalı bir gençliğin belirtilerini göstermeye başlamıştı. Bir zamanlar beş yaşında dördüncü sınıf seviyesini okuyabilen bir öğrenci olarak ümit veren Monteith, alkol ve uyuşturucu kullanmaya başladı. Bu durum derslerini ve okuldaki devamsızlığını kötü yönde etkiliyordu.

Sıkıntılı gençler için alternatif programlar içeren 16 farklı okulda okuduktan sonra, 16 yaşında okulu bıraktı. Bu zaman sürecinde uyuşturucu ve alkol bağımlılığı arttı ve Monteith, arkadaşlarından ve ailesinden madde almak için para çalma gibi küçük suçlar işledi. Hayatındaki dönüm noktası annesinin ve bir grup arkadaşının Cory'nin durumuna müdahele edip, onu rehabilitasyon merkezine göndermesiyle oldu. Geçmişiyle ilgili Monteith, "Birçok açıdan çok şanslıyım. Hayatta olduğum için çok şanslıyım." demiştir. 2011 yılında Victoria 'da küçükken okuduğu bir okuldan lise diplomasını almıştır.

Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Walmart 'ta müşterileri karşılama, taksi ve okul servisi şoförlüğü, bebek bakıcılığı gibi çeşitli meslekler yapmıştır.

Özel hayatı

Monteith, ölümüne kadar Glee'de başrolü paylaştığı Amerikalı oyuncu Lea Michele ile çıkmaktaydı. Cory'ye yakın bir kaynağın söylediklerine göre 6 Temmuz'dan beri Vancouver 'da tatil yapan Monteith, tatil dönüşünde sevgilisi Lea Michele'in evine taşınmayı planlıyordu. 19 yaşındayken madde bağımlılığı yüzünden tedavi görmüştü. 31 Mart 2013'te, Monteith'in gönüllü olarak madde bağımlılığından tekrar rehabilitasyon merkezine yattığı duyuruldu. Tedavisi 26 Nisan 2013'te sona erdi.

Ölümü

13 Temmuz 2013 Cumartesi günü, 31 yaşında, Fairmont Pacific Rim otelinin 21 katındaki odasında cesedi bulundu. Cesedini, 6 Temmuz'da giriş yaptığı otelden ayrılma saatini kaçırması nedeniyle, şüphelenen otel görevlisi buldu. 15 Temmuz 2013'te otopsisi yapıldı. 13 yaşından beri uyuşturucu bağımlısı olan Monteith, 19 yaşında bağımlılık sorunu sebebiyle ailesinin ve arkadaşlarının ısrarı ile rehabilitasyona yatmıştı. Otopsi raporunda ise vücudunda alkol ve eroin karışımı bulundu. Nisan ayının sonunda hayatında ikinci kez gönüllü olarak yattığı rehabilitasyon merkezinden çıktıktan sonra vücudun arınmasının ardından Monteith'in eski kullandığı dozda uyuşturucu alması da yüksek dozdan ölüm sebeplerinden birisi olarak gösterildi. Ayrıca Monteith'in vücudunda morluklar ve enjeksiyon yaraları olduğu da belirtildi. Temmuz sonuna doğru kendisiyle evlenmeyi planlayan kız arkadaşı ve rol arkadaşı Lea Michele ise, düğün hazırlığı yerine Montetih'in cenazesini planlamaya başladı. Salı günü otopsisi tamamlanan oyuncunun bedeni son kez sevgilisi ve annesine gösterildikten sonra yakıldı. Hayranları ölümünden sonra resmi olarak Monteith'in şerefine gökyüzünde bir yıldıza onun adını verdiler.