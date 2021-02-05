Navalnı’ya ilk müdahaleyi yapan doktor hayatını kaybetti

Rusya’da muhalif lider Aleksey Navalnı’ya zehirlendiği iddiasıyla kaldırıldığı Omsk Hastanesi’nde ilk müdahaleyi yapan Dr. Sergei Maksimishin, 55 yaşında hayatını kaybetti. Doktorun ölüm nedeni ise kalp krizi olarak duyuruldu. Dr. Maksimishin’in meslektaşlarından Maria Morozova, Maksimishin’in ölümünün ‘beklenmedik’ olduğunu ifade etti.

Rusya’da muhalif lider Aleksey Navalnı, seyahat ettiği uçakta zehirlendiği iddiasının ardından uçak, acil olarak Omsk kentine iniş yapmıştı. Burada hastaneye kaldırılan Navalnı’ya ilk müdahaleyi gerçekleştiren Dr. Sergei Maksimishin, 55 yaşında yaşamını yitirdi. Doktorun, Navalnı’nın ilk müdahalesinin yapıldığı yoğun bakım ünitesinde öldüğü, ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu açıklandı.

MESLEKTAŞI, ÖLÜMÜNE ‘BEKLENMEDİK’ DEDİ