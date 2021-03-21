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Naturelgaz halka arz tarihi belli oldu! Naturelgaz halka arz ne zaman? Naturelgaz halka arz hisse fiyatı!

Naturelgaz halka arz tarihi belli oldu! Naturelgaz halka arz ne zaman? Naturelgaz halka arz hisse fiyatı!