Naturelgaz halka arz tarihi belli oldu! Naturelgaz halka arz ne zaman? Naturelgaz halka arz hisse fiyatı!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz Sanayi ve Ticaret'in halka arzına onay verdi. Yatırımcı Naturelgaz halka arz süreci, tarihi ve hisse fiyatlarını merak ediyor. Peki, Naturelgaz halka arz ne zaman? Naturelgaz halka arz hisse fiyatı me kadar? Naturelgaz halka arz talep toplama tarihi ne zaman? İşte Naturelgaz hisse fiyatı...
NATURELGAZ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHİ NE ZAMAN? NATURELGAZ HİSSE FİYATI
Taşımalı doğal gaz pazarının lideri ve Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz 2021 yılının ilk halka arz edilen enerji şirketi oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) son gerçekleştirdiği toplantıda halka açılma için onay alan Naturelgaz, 8,50 TL fiyatla 25-26 Mart tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilecek.
NATURELGAZ HAKKINDA
EPDK raporlarına ve Şirket tahminlerine göre, 2020 yılsonu itibarıyla satış hacmi bakımından Türkiye taşımalı doğal gaz sektörünün lideri olan Naturelgaz, 13 endüstriyel dolum tesisi ve özellikle şehirlerarası yük taşımacılığı ve şehir içi yolcu taşıması yapan otobüs, kamyon gibi ağır vasıtalara hizmet veren 9 Oto CNG istasyonu ve bu altyapıyı destekleyen 56.650 adet CNG silindiri, 341 adet CNG tankeri, 22 araçlık çekici filosu ve 67 adet endüstriyel CNG kompresörü ile Türkiye’deki en yüksek CNG dolum kapasiteli tesis ve Oto CNG istasyonu ağına sahip. Buna ek olarak, Socar Turkey LNG Satış A.Ş.’nin şirket bünyesine katılması sonrası Naturelgaz 6 adet LNG kara tankeri, 44 adet LNG stok tankı ve 94 adet buharlaştırıcı ile müşterilerine LNG de tedarik ederek, taşımalı doğal gaz sektöründeki ürün gamını tamamladı. Hem tesis ve istasyon altyapısı hem de dökme gaz satış hacmi bakımından Avrupa'nın önde gelen taşımalı doğal gaz şirketlerinden birisi olan Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğal gaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirdi. Şirket, orta vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğal gaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngörüyor.
‘YENİ YATIRIMLARLA LİDERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRECEĞİZ’
Halka arzın Naturelgaz’ın hedeflerine büyük katkı yapacağını anlatan Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, “Başarılı bir şirketiz. Özellikle CNG’de Türkiye’de satış hacmi bakımından lideriz ve Avrupa’nın tek noktada en büyük kapasiteli tesisine sahibiz. Yeni yatırımlar ile mevcut operasyonlarımızdaki büyüme imkanlarını değerlendirirken, yeni ülkelerde de karlı proje fırsatlarını hayata geçirmek için çalışacağız. Halka arzdan elde edilecek gelir ile CNG, LNG ve Oto CNG tarafında kapasiteyi artırmak için yeni stoklama ve taşıma ekipmanları alımlarının finansmanını, mevcut dolum tesisi altyapısını kuvvetlendirip yeni tesisler açmayı, Oto CNG istasyon sayısını artırmayı ve Kuyu CNG operasyonlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Yine bu gelirler ile inorganik büyüme fırsatlarını ve işletme giderlerini finanse etmeyi planlıyoruz.” dedi.