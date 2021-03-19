Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz Sanayi ve Ticaret'in halka arzına onay verdi. Şirketin pay başına satış fiyatı 8,50 TL olarak belirlendi. Naturelgaz halka arz ne zaman? Naturelgaz halka arz 2021 satış fiyatı ve hisse kodu ne, hangi banka belli mi?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Naturelgaz'ın pay başına 8,50 liradan halka arzını onayladı. Şubat ayında halka arz için SPK'ya başvuran Naturelgaz'dan yapılan açıklamada, "Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğalgaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirmiştir. Şirket, orta vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngörmektedir" ifadelerine yer verilmişti. Naturelgaz halka arz ne zaman? Naturelgaz halka arz 2021 satış fiyatı ve hisse kodu ne, hangi banka belli mi?

NATURELGAZ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Naturelgaz halka arz işlemlerinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Hisse kodu fa paylaşılmadı.

6 ŞİRKETİN BAŞVURUSUNA ONAY

SPK haftalık bültenine göre kurul, Deniz Faktoring'in 930 milyon lira, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri'nin 600 milyon lira, Vakıf Faktoring'in 965 milyon lira, Oyak Yatırım Menkul Değerlerin 775 milyon lira, Arçelik'in 1 milyar dolar, Alternatifbank'ın 200 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul ayrıca Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 59 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.