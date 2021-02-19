Naturel gaz halka arz ne zaman? Hisse fiyatı belli oldu mu?

Naturelgaz halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı. Naturel gaz enerji sektöründeki 2021 yılının ilk halka açılmalarından birisi olacak. Peki, Naturel gaz halka arzı ne zaman? Naturel gaz halka arz hisse satış fiyatı belli oldu mu? İşte Naturel gaz halka arzı ile ilgili merak edilenler...

Naturelgaz halka arz ediliyor. Global Yatırım Holding Naturelgaz halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı. Peki, Naturel gaz halka arzı ne zaman? Naturel gaz halka arz hisse satış fiyatı belli oldu mu? İşte Naturel gaz halka arzı ile ilgili merak edilenler...

NATUREL GAZ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz'ın halka arz için SPK'ya başvuru yaptığı bildirildi.

Geçtiğimiz aylarda SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarını devralarak bünyesinde birleştiren Naturelgaz’ın halka arzı, enerji sektöründeki 2021 yılının ilk halka açılmalarından birisi olacak.

Konuyla ilgili olarak Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimizin yüzde 95,5 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (“Naturelgaz”) halka arzı ile ilgili olarak Naturelgaz’ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 Türk Lirası'ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası tutarında artırılarak 115.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilecek olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet payın halka arz edilmesi işlemine muvafakat verilmesine, Naturelgaz’da sahibi olduğumuz paylarımızdan 16.146.097,32 Türk Lirası nominal değerli 16.146.097,32 adet payın halka arz edilmek suretiyle satılmasına, ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğumuz paylarımızdan 3.136.363 Türk Lirası nominal değerli 3.136.363 adet payın da ek satış kapsamında satışa hazır hale getirilmesine karar verilmiştir” denildi.

SATIN ALMALAR DA YAPTI

Naturelgaz, 13 endüstriyel dolum tesisi ve özellikle şehirlerarası yük taşımacılığı ve şehir içi yolcu taşıması yapan otobüs, kamyon gibi ağır vasıtalara hizmet veren 9 Oto CNG istasyonu ve bu altyapıyı destekleyen 56.650 adet CNG silindir, 341 adet CNG tankeri, 22 araçlık çekici filosu ve 67 adet endüstriyel CNG kompresörü ile Türkiye'deki en yüksek CNG dolum kapasiteli tesis ve oto CNG istasyonu ağına sahip bulunuyor. Buna ek olarak, Socar LNG A.Ş.’nin şirket bünyesine katılması sonrası Naturelgaz 6 LNG kara tankeri, 44 adet LNG stok tankı ve 94 adet buharlaştırıcı ile müşterilerine LNG de tedarik ederek, taşımalı doğalgaz sektöründeki ürün gamını tamamladı.

Hem tesis ve istasyon altyapısı, hem de dökme gaz satış hacmi bakımından Avrupa 'nın önde gelen taşımalı doğalgaz şirketlerinden birisi olan Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğalgaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirdi.

FAALİYET ALANLARINI GENİŞLETECEK