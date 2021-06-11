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NATO Zirvesi öncesi Libya'ya üst düzey ziyaret

11 Haziran 2021 Cuma - 20:02 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 20:10

NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri  Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi  Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli  İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı  Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alacak.
 
Günübirlik ziyarette, Türkiye heyeti Libya Başbakanı Abdulhamid  Dibeybe ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Heyetin, Libya  Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.

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NATO Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya
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