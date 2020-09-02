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NATO ve AB'den flaş Rusya açıklaması

AA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 21:12 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 21:12

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın askeri amaçla kullanılan ve sinir sistemini etkileyen madde ile zehirlenmesini kınayarak Rusya'nın acilen şeffaf bir soruşturma başlatması gerektiğini bildirdi.


Stoltenberg, Almanya'da tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey  Navalnıy'ın zehirlendiğinin kesin olarak tespit edilmesinin ardından sosyal medya  hesabından paylaşımda bulundu.
 
Almanya'nın Navalny'ın Noviçok grubuna ait madde ile zehirlendiğinin  açıkladığını hatırlatan Stoltenberg, "Askeri amaçlı ve sinir sistemini etkileyen  maddenin kullanılmasını kınıyorum. Bu durum Rusya'nın tam ve şeffaf bir  soruşturma yürütmesini daha da acil bir hale getirmektedir. Almanya ve bütün NATO  müttefikleri ile bunun sonuçları hakkında istişarelerde bulunacağız." ifadelerini  kullandı.
 
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek  Temsilcisi Josep Borrell de AB'nin Navalny'ın zehirlenmesini güçlü şekilde  kınadığına dikkati çekerek, "Kimyasal silahların kullanımı hiçbir şart altında  kabul edilemez ve bu uluslararası hukukun ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Rusya’nın acilen bir soruşturma yürütmesi gerektiğini belirten  Borrell, "Aleksey Navalnıy olayı çözümsüz kalmamalı, sorumlular adalet karşısına  çıkarılmalıdır." ifadesini kullandı.
 
Borrell, AB'nin konuyu yakından takip edeceğini ve sonuçlarını ele  alacağını bildirdi.
 
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Kremlin yönetimine muhalif  Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir  kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.
 
Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa  binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.  Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle  zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla  tedavi için Berlin'e nakledilmişti.

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