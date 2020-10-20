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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! NATO uçağına yakıt ikmali!

20 Ekim 2020 Salı - 13:08 | Son Güncelleme : 20 10 2020 - 13:12

Milli Savunma Bakanlığı'nca, NATO'ya ait uçağa Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığı açıklandı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Almanya Geilenkirchen'den kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev icra eden E-3A AWACS uçağına NATO'nun talebi üzerine Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.

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