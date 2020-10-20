Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! NATO uçağına yakıt ikmali!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Almanya Geilenkirchen'den kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev icra eden E-3A AWACS uçağına NATO'nun talebi üzerine Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.