Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Almanya Geilenkirchen'den kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev icra eden E-3A AWACS uçağına NATO'nun talebi üzerine Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! NATO uçağına yakıt ikmali!
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! NATO uçağına yakıt ikmali!
20 Ekim 2020 Salı - 13:08 | Son Güncelleme : 20 10 2020 - 13:12