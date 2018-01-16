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NATO Türkiye'nin güvenliğine katkı sağladığını savundu

AA |  16 Ocak 2018 Salı - 18:04 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 18:04

NATO yetkilisi "Türkiye'nin Suriye'den gelebilecek balistik füzelere karşı hava savunmasını güçlendirdik, Türk toprakları üzerinde erken uyarı sistemi uçuşlarını geliştirdik ve Ege Denizi'nin doğu kısmında donanma varlığımızı artırdık" açıklamasını yaptı.


 NATO, Türkiye'nin güvenliğine önem verdiğini, bu  çerçevede giderek zorlaşan güvenlik ortamında Türkiye'nin güvenliğine katkı  sağlamaya devam ettiğini savundu. 
 
Bir NATO yetkilisi, AA muhabirinin terör örgütü PYD/PKK'nın ordulaşma  çabasına değinerek, "Sınırı ihlal edilen Türkiye'ye yönelik yükümlülükleri  kapsamında NATO'nun ne tür tedbirler aldığı" şeklindeki sorusu üzerine,  "Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlamaya devam edilecek." yanıtını verdi.
 
Türkiye'nin çok değer verilen bir müttefik olduğuna vurgu yapan NATO  yetkilisi, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"NATO, Türkiye'ye giderek zorlu hale gelen güvenlik ortamında yardım  etmeye devam ediyor. Türkiye'nin Suriye'den gelebilecek balistik füzelere karşı  hava savunmasını güçlendirdik, Türk toprakları üzerinde erken uyarı sistemi  (AWACS) uçuşlarını geliştirdik ve Ege Denizi'nin doğu kısmında donanma  varlığımızı arttırdık. Tüm bunlar NATO'nun Türkiye'nin savunmasına güçlü bir  şekilde bağlı olduğunu ortaya koyuyor."
 
NATO'nun terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonunun üyesi  olduğunu hatırlatan NATO yetkilisi, NATO'nun Suriye'de saha varlığının  bulunmadığını bildirdi.
 
Yetkili, bu çerçevede NATO'nun koalisyona AWACS gözetleme uçaklarıyla  ve Iraklı güçlere eğitim vererek, destek sağladığını savundu.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti TBMM Grup  Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, NATO'ya yönelik serzenişleri olduğunu  belirterek, "Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde,  tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Peki şu ana kadar  siz, ne tür bir tavır aldınız? Bunu kendilerine duyurduk, duyuruyoruz. Şu anda da  Belçika'daki toplantıda Genelkurmay Başkanımız, kendileriyle bu konuları da  görüşüyorlar, görüşecekler." ifadelerini kullanmıştı.
 

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