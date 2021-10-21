NATO toplantısında kritik Türkiye detayı: Önemli rol oynadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin savunma bakanlarının yeni ve kapsayıcı bir savunma planını onayladığını, ittifakın kabiliyet hedefleri üzerinde uzlaştığını, Rusya ve Afganistan gibi konuları ele aldıklarını belirterek, "Özellikle ABD ve diğer müttefiklerin gerektiğinde Afganistan'daki terör gruplarını uzaktan vurma imkanı bulunuyor." dedi.

Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısının ilk gününün bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlk günkü oturumlarda caydırıcılık ve savunma durumunu ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, daha karmaşık ve rekabetçi bir dünyaya uyum sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bakanların bugünkü toplantıda krizlerde ve çatışmalarda NATO'yu savunacak kapsayıcı yeni bir planı onayladıkları bilgisini veren Stoltenberg, buradaki amacın doğru kuvvetleri doğru zamanda doğru yerde konuşlandırmak olduğunu kaydetti.

Stoltenberg ayrıca, bakanların ittifakın kabiliyet hedefleri üzerinde uzlaştığını, bunun NATO Savunma Planlama Sürecinin parçası olduğunu ifade etti.

Avrupa'ya yeni nükleer füze yok

Rusya'nın füze sistemleri tehdidine verilebilecek karşılıkları ele aldıklarının, Rusya 'nın istikrarsızlaştırıcı tavrını NATO'nun tekrarlamayacağının altını çizen Stoltenberg, şunları söyledi:

"Avrupa'ya karada konuşlu yeni nükleer füze yerleştirme niyetimiz bulunmuyor. Bu tehditlere karşılık vermek için dengeli bir siyasi ve askeri paket uyguluyoruz. Bu, hava ve füze sistemlerimizde ciddi iyileştirmeleri, 5. nesil savaş uçaklarıyla konvansiyonel imkanlarımızın güçlendirilmesini, tatbikatlarımızın ve istihbaratımızın uyumlandırılmasını ve nükleer caydırıcılığımızın etkinliği ile hazır tutulmasında iyileştirmeleri içeriyor."

"Terör grupları uzaktan da vurulabilir"

Bakanların bugün Afganistan 'ı da konuştuğunu aktaran Stoltenberg, NATO'nun ülkeden çekilmesinden çıkarılacak dersler konusunda görüş alışverişi yapıldığını, ders çıkarma sürecinin devam ettiğini, Afganistan'ın yeniden terör yuvası olmasına karşı tetikte olacaklarını bildirdi.

Stoltenberg, "Özellikle ABD ve diğer müttefiklerin gerektiğinde Afganistan'daki terör gruplarını uzaktan vurma imkanı bulunuyor. Bu da terör saldırısı planladığını, düzenlediğini gördüğümüz terör gruplarını vurmak için sahada binlerce asker bulundurmak zorunda olmadığımız anlamına geliyor." diye konuştu.

Taliban'ı insan hakları, terörün yeniden canlanması ve sivil toplum kuruluşlarının güvenli geçişlerin sağlanması konularından sorumlu tutacaklarını vurgulayan Stoltenberg, ülkeden tahliye edilen Afganların yeniden yerleştirilmelerinin de toplantıda konuşulduğu bilgisini verdi.

Stoltenberg, Afganistan'dan tahliyelerde Türkiye, ABD, Norveç, İngiltere Almanya gibi müttefiklerin önemli rol oynadığını söyledi.