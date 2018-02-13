NATO toplanıyor!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 13-15 Şubat 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’ya gidecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Canikli, Roma’da 13 Şubat 2018 tarihinde düzenlenecek DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Savunma Bakanlarının Kısıtlı Katılımlı Toplantısına iştirak edecek. Koalisyona en fazla katkı sağlayan ülkelerin davetli olduğu toplantıda DEAŞ'la mücadelede gelinen aşama ile DMUK faaliyetlerinin geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Bakan Canikli, 14-15 Şubat 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılacak.
16-18 Şubat 2018 tarihlerinde ise Bakan Canikli’nin, Başbakan Binali Yıldırım’a refakaten Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı’na katılması öngörülmekte.