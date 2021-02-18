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NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası Bakan Akar'dan açıklama

AA |  18 Şubat 2021 Perşembe - 21:45 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 21:52

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına ilişkin, "Ortak bir tehdit olarak terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik" dedi.


Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen ve iki gün süren NATO  Savunma Bakanları Toplantısı tamamlandı.
 
Akar, yaptığı açıklamada, toplantıda savunma ve caydırıcılık konuları,  Afganistan ile Irak'taki NATO'nun faaliyetleri ve küresel gelişmelerin konuşulup,  görüşüldüğünü belirtti.
 
Başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olmak üzere,  müttefiklerin, Gara operasyonundaki şehitler için taziye dileklerini ilettiğini  ifade eden Akar, şunları söyledi:
 
"DEAŞ, PKK/YPG/PYD ve FETÖ başta olmak üzere, birçok terör örgütü ile  mücadelemizin kararlılıkla devam ettiğini vurguladık. Irak’ın kuzeyinde terörle  mücadele kapsamında, PKK terör örgütüne yönelik icra edilen Pençe Kartal-2  Harekatı'na ilişkin kısa bilgilendirme yaptık. Eldeki tüm imkanlar seferber  edilerek, icra edilen bu harekatın, Irak'ın kuzeyindeki PKK tehdidinin boyutunu  gözler önüne serdiğini, PKK terör örgütünün 13 vatandaşımızı vahşice  katlettiğini, şehit ettiğini; PKK ve YPG’nin aynı terör örgütü olduğunun bir kez  daha görüldüğünü açıkça ifade ettik. İlaveten NATO'nun Irak'taki misyonunun  genişletilmesi çalışmaları sürerken, PKK terör örgütünün, NATO misyonu önündeki  en büyük engel olduğunu da dile getirdik. Ortak bir tehdit olarak terörle  mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket  etmesinin öneminin altını çizdik."
 
Şehitlerin kanının yerde kalmadığını vurgulayan Akar, "Herkes şunu  bilmeli ki terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar  azim ve kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.
 
Toplantıda, ayrıca Afganistan'daki gelişmeler ve ittifakın önündeki  seçeneklerin değerlendirildiğini belirten Akar, şöyle devam etti:
 
"Bu çerçevede, Türkiye'nin, Afgan kardeşlerimizin huzur ve refahı ile  barış sürecinin başarıyla yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları bugüne  kadar yaptığını, bundan sonra da aynı dikkat ve hassasiyetle yapacağını  belirttik. Diğer taraftan, NATO'nun 2021 yılında bir kriz durumunda ihtiyaç  duyabileceği hazır kuvvetin VJTF'in, sorumluluğunun Türkiye'de olduğunu, mevcut  katkılarımıza ilave olarak siber imkan ve kabiliyetler ile hava polisliği ve  bölgesel güvenlik uçuşlarına da kara, deniz ve hava unsurlarımız ile ilave  katkıda bulunacağımızı müttefiklerimizle paylaştık. Bu arada, yeni teknolojilerin  ve müşterek olarak bu konudaki yeteneklerimizin geliştirilmesinin önemini bir kez  daha vurgulama fırsatı bulduk."
 
"Bazı gelişmelerin olabileceğini değerlendiriyoruz"
 
 Akar, 2030'lu yıllara giden süreçte, NATO'nun adaptasyon çalışmalarını  desteklerini belirterek, şunları kaydetti:
 
"Ayrıca, sorunlar karşısında dayanışmanın sadece sözle değil, fiilen  gösterilmesinin ve güvenliğin bölünmezliği ilkesinin titizlikle muhafaza  edilmesinin, ittifakın savunma ve caydırıcılığı bakımından önemli olduğuna dikkat  çektik. Son olarak, eğer müttefikler güçlü olursa ittifakın da güçlü olacağını  ifade ederek Türkiye'ye, ülkemize yönelik lisans kısıtlamaları ile yaptırım  girişimi ve tehditlerinin ittifakı zayıflattığını da açıkça müttefiklerimizin  dikkatine getirdik. Önümüzdeki dönemde; bugüne kadar yapılan ve bundan sonra da  yapılacak temaslarla bu konuda bazı gelişmelerin olabileceğini değerlendiriyoruz.
 
Türkiye'nin, NATO'ya üyeliğinin 69'uncu yıl dönümünü kutlarken;  ittifak içinde aktif rol oynamaya ve ittifak içerisindeki taahhütlerini eksiksiz  olarak yerine getirmeye devam edeceğini belirttik. Sonuç olarak, savunma ve  güvenlik konularındaki görüş, öneri ve beklentilerimizi dile getirdiğimiz iki gün  süren bu toplantının yapıcı ve olumlu bir havada geçtiğini söyleyebiliriz.  Gelişmeleri hep birlikte yakından takip edeceğiz."

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO
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