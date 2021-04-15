NATO'nun gönderdiği deniz karakol uçağı Türkiye'ye ulaştı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO'nun Türkiye'ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağının, 14 Nisan tarihinde Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştığı belirtildi.
NATO’nun Türkiye’ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askerî personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021 tarihinde Adana’daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı.#MSB #TSK pic.twitter.com/SjytfMJkHD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2021