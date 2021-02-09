NATO, Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif Aleksey Navalnıy ve destekçilerinin gözaltına alınmasını kınayarak Navalnıy'ın bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile NATO karargahındaki görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için düzenlenen gösterileri Rus güvenlik güçlerinin bastırmaya çalıştığını, ifade ve gösteri özgürlüğü üzerinde baskı kurulduğunu söyledi.

Stoltenberg, "Rusya genelinde barışçıl göstericilere yönelik şiddet içeren baskıyı ve binlerce kişinin, gazetecilerin keyfi şekilde gözaltına alınmasını şiddetle kınıyorum. İfade özgürlüğü ve barışçıl gösteri özgürlüğüne saygı gösterilmelidir. Ayrıca Aleksey Navalnıy'ın siyasi saikle gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını kınıyorum. Birçok müttefikimizin yaptığı ve Navalnıy'ın acilen serbest bırakılmasını talep eden çağrılara katılıyorum." dedi.

Navalnıy'ın bir suikast girişiminin kurbanı olduğunu ancak adaletin saptırılarak hedef haline getirildiğini söyleyen Stoltenberg, Rusya 'nın insan hakları ve temel haklara saygı gibi uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi.

Stoltenberg, Navalnıy'a yönelik zehirli suikast girişiminin faillerinin Rusya tarafından adalet önüne çıkarılmasını talep ederek, suikastla ilgili tarafsız bir soruşturma için Rus makamlarının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

"Rusya'yı yakından izliyoruz"

Rusya'nın Navalnıy olayından dikkati başka yöne çekmek için başka ülkelerde faaliyet göstermesini bekleyip beklemediği sorulan Stoltenberg, bu konuda spekülasyon yapmayacağını ancak Rusya'nın son yıllarda dünyanın birçok yerinde saldırgan askeri eylemler içinde olduğunu belirtti.

Stoltenberg, Rusya'nın askeri mevcudiyetini yakından izlediklerini, bunun Soğuk Savaş'tan bu yana NATO'nun Karadeniz ve Baltıklar gibi yerlerde en büyük kolektif savunma takviyesini tetiklediğini, NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırdığını aktardı.

NATO'nun kapıları açık

Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO üyesi olması için neler yapması gerektiğine dair bir soru üzerine de "NATO'nun kapıları açık." dedi.

NATO'nun son olarak Karadağ ve Kuzey Makedonya ile genişlediğini hatırlatan Stoltenberg, şunları dile getirdi:

"NATO, 2008'de Ukrayna'nın üyeliği hakkında da bir karar almıştı. Bu kararın arkasındayız. Bence şu anda odak noktamız reformlar olmalı. Ukrayna Başbakanı'nın reformlara devam etme ihtiyacına yönelik açık mesajını memnuniyetle karşılıyorum. Bunlar Ukrayna'nın savunma kurumlarında ve silahlı kuvvetlerinde demokratik siyasi kontrolü sağlamasını, yolsuzlukla mücadeleyi ve demokratik kurumların güçlendirilmesini içeriyor."

Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO üyeliği için bir tarih veremeyeceğini fakat Ukrayna'yı NATO üyeliği konusunda desteklediklerini bildirdi.