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NATO ile Yunanistan arasında kritik görüşme!

AA |  24 Eylül 2020 Perşembe - 18:40 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 18:40

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Doğu Akdeniz konusunda telefon görüşmesi yaptı.


NATO'dan yapılan açıklamada, Stoltenberg'in telefon görüşmesini Türk  ve Yunan liderlerle düzenli istişareler kapsamında yaptığı belirtildi.
 
 Açıklamaya göre, Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi  görüşmelere yeniden başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek,  Doğu Akdeniz'deki durumun ittifak ruhu ve uluslararası hukuk içinde çözülmesinin  önemine işaret etti.
 
 Türk ve Yunan askeri heyetlerinin NATO'da teknik görüşmeler yaptığı  hatırlatılan açıklamada, Genel Sekreter Stoltenberg'in bu görüşmelerde ilerleme  kaydedildiğine yönelik ifadelerine yer verildi.
 
Stoltenberg, dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.
 

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NATO Jens Stoltenberg Yunanistan
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