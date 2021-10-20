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NATO harekete geçti! Kritik Rusya açıklaması

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 17:54 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 17:54

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ile Rusya arasında karşılıklı akreditasyon iptali ve ofislerin kapatılması kararlarının ardından ittifakın Rusya ile hala diyaloğa açık olduğunu söyledi.


Stoltenberg, 21-22 Ekim’de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları  Toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, toplantıda Rusya'nın da  konuşulacağını belirtti.
 
Rusya'nın NATO'daki misyonunda görevli 8 Rus görevlinin  akreditasyonlarının iptalinin ardından Rusya'nın Moskova'daki NATO ofislerini  kapatma kararını hatırlatan Stoltenberg, "Diyalog ve karşılıklı anlayışı  desteklemeyen bu karardan üzüntü duyuyoruz. Ancak NATO'nun politikası tutarlı  olmaya devam etmektedir. Biz NATO-Rusya Konseyi yolu da dahil olmak üzere  diyaloğa açığız." dedi.
 
Stoltenberg, en son 2019'da toplanan NATO-Rusya Konseyinin  toplanmasına yönelik tekliflerinin hala geçerli olduğunu vurguladı ve bir  taraftan da Rusya'ya karşı savunma ile caydırıcılığa yönelik çabalarını  değerlendirmeye devam edeceklerini aktardı.
 
NATO'nun akreditasyon kararı hakkında bilgi veren Stoltenberg,  Rusya'nın son yıllarda Karadağ, Çekya'da zarar verici faaliyetlerde bulunduğunu,  bazı eski Rus ajanların ve Rus muhaliflerin zehirlenmesinde Rus görevlilerin rol  aldığını söyledi.
 
Avrupa Parlamentosunun insan hakları alanında her yıl verdiği Sakharov  Ödülü'nün bu sene Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a verilmesini değerlendiren  Stoltenberg, "Bu durum Navalnıy'ın demokratik değerlerin savunulmasında oynadığı  önemli rolün ve Rusya'da büyük bir ses olmasının kabul edilmesi, aynı zamanda  şartsız salıverilmesi çağrılarının tanınmasıdır." diye konuştu.
 
Stoltenberg, iki günlük savunma bakanları toplantısında Rusya'nın  nükleer füze sistemlerine NATO'nun verdiği karşılıktaki ilerlemeyi de ele  alacaklarını bildirdi.
 
Taliban'ın bu kadar hızlı dönmesi beklenmiyordu
 
Afganistan konusundaki soruları yanıtlayan Stoltenberg, bu ülkeden  çekilmeden sonra öğrenilen dersler konusunda değerlendirmelerinin sürdüğünü,  toplantıda bunun da bakanlarca ele alınacağını aktardı.
 
Stoltenberg, çekilme öncesinde bir ikilem bulunduğunu belirterek,  şunları söyledi:
 
"Ya kalacaktık ve hem NATO'dan hem de sivil Afganlardan can kaybı  riskini ayrıca Afganistan'daki NATO askerlerinin sayısının artırma riskini göze  alacaktık. Ya da ayrılacak ve Taliban'ın dönmesi riskini göze alacaktık. Bu risk  tüm NATO müttefiklerine iletildi. Beklenmeyen şey ise Taliban'ın dönüşünün  hızıydı."
 
Stoltenberg, bir soru üzerine de hem Afganistan hem de ABD, İngiltere  ve Avustralya arasındaki "AUKUS" anlaşmasının NATO müttefiklerinin neden bir  arada olması gerektiğini gösteren etkenler olduğunu belirtti.
 
NATO Savunma Bakanları Toplantısı
 
NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, Afganistan'daki durum, Rusya,  Çin ve NATO-AB ilişkileri gibi gündem maddelerini ele almak üzere 21-22 Ekim'de  ittifakın Brüksel'deki karargahında bir araya gelecek.
 
Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil edeceği iki  günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısı hazirandaki NATO Zirvesi'nden ve  ittifakın bu yaz Afganistan'dan çekilmesinden sonra düzenlenen ilk NATO Savunma  Bakanları Toplantısı olması bakımından önem taşıyor.
 
Toplantının Afganistan başlığında NATO'nun çekilmesinin ardından son  durum, Afganistan'da elde edilen kazanımların kaybedilmemesi için neler  yapılabileceği, terörle mücadele gibi konular konuşulacak.
 
NATO'daki Rusya delegasyonunda görevli 8 personelin  akreditasyonlarının NATO tarafından geri alınması, ardından Rusya'nın karşılık  olarak Moskova'daki NATO misyonlarının faaliyetlerini durdurma kararı sonrası  durum da toplantıda görüşülecek. İttifakın Rusya'ya yönelik "caydırıcılık ve  savunma" ile "diyalog" içeren ikili yaklaşımının özellikle diyalog boyutunun bu  son kararların ardından nasıl ilerleyeceği konuşulacak.
 
NATO'nun son dönemde sıkça vurguladığı, haziranda düzenlenen NATO  Zirvesinin bildirisinde önemli yer bulan "Çin'in yükselişi" de NATO savunma  bakanlarının masasında olacak.
 
Toplantının ikinci gününde bakanlara AB Dış İlişkiler ve Güvenlik  Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de katılması bekleniyor. Bu bölümde  NATO-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülüyor.
 

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