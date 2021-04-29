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NATO güçleri Afganistan'dan çekilmeye başladı

AA |  29 Nisan 2021 Perşembe - 19:59 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 19:59

NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu güçlerinin, ülkeden çekilmeye başladığı bildirildi.


AA muhabirine açıklama yapan NATO yetkilisi, NATO müttefiklerinin 1  Mayıs itibarıyla Afganistan'dan çekilme konusunda 14 Nisan'da karar aldığını  hatırlatarak, "Bu çekilme başladı." dedi.
 
Çekilmenin intizamlı, koordineli ve özenli bir süreç olacağını  vurgulayan NATO yetkilisi, "Askerlerimizin güvenliği her aşamada en büyük öncelik  olacak. Personelimizi korumak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz." ifadesini  kullandı.
 
NATO yetkilisi, asker sayıları ve hangi ülkenin askerlerinin ne zaman  çekileceği konusunda takvim vermedi ancak çekilmenin birkaç ay içinde  tamamlanacağını ifade etti.
 
Yetkili, çekilme sırasındaki herhangi bir Taliban saldırısına "güçle  karşılık verileceğini" vurguladı.
 
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede sayıları 2 bin 500 civarında olan  Amerikan askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başlayacağını ve çekilmenin  11 Eylül'e kadar tamamlanacağını açıklamıştı. ABD'li yetkililer, geçen hafta  askeri teçhizatları ülkeden çıkarmaya başladıklarını belirtmişti.
 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin savunma ve  dışişleri bakanlarının 14 Nisan'da yaptığı toplantı sonrasında müttefiklerin  Afganistan'dan 1 Mayıs'tan itibaren çıkılması konusunda birlik içinde olduğunu  söylemişti.
 
Afganistan'da 10 bine yakın NATO askeri bulunuyor.
 

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NATO Afganistan Kararlı Destek Misyonu
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