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NATO Genel Sekreteri Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'a gidecek

02 Ekim 2020 Cuma - 17:37 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 17:50

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gelecek hafta Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edecek.


NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg pazartesi Ankara'da,  salı Atina'da olacak.
 
Stoltenberg, Ankara'daki temasları sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacak.
 
Daha sonra Atina'ya geçecek olan Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı  Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos  Panagiotopulos ile görüşecek.
 
NATO, Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir devam eden  görüşmelerin ardından Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerine ilişkin  mekanizmanın kurulduğunu dün duyurmuştu.

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