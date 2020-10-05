05 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.156 0.94 EURO 9,1170 0.22
USD 7,7580 0.01 ALTIN 473,560 -0.07
CANLI BORSA
TÜMÜ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara'da

05 Ekim 2020 Pazartesi - 12:13 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 12:47

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşecek.


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO gündeminde yer alan çeşitli konuları görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
 
Stoltenberg, Türkiye temasları kapsamında öğle saatlerine doğru Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Stoltenberg'in uçağı Esenboğa Havalimanı'na 11.25'te iniş yaptı.
 
Stoltenberg, saat 12.05 sıralarında Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Bakanlıkta heyetler arası görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg, ortak basın açıklaması yapacak. Stoltenberg, akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
 
 
Stoltenberg'in, Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda da görüşme yapması bekleniyor. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Yunanistan’ın NAVTEX ilanının masada konuşulacak konular olduğu öğrenildi. Stoltenberg'in yarın da Yunanistan’a geçerek Atina'da üst düzey görüşmeler yapması planlanıyor.
 
 

ETİKETLER

NATO Stoltenberg Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.