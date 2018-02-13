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NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması

13 Şubat 2018 Salı - 14:51 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 14:51

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, “Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları bulunuyor. Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Türkiye, bu güvenlik endişelerini çözme hakkına sahiptir." dedi.


Stoltenberg, Brüksel’deki NATO karargahında düzenlediği basın  toplantısında, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı konusunda NATO'yu geçtiğimiz  hafta bilgilendirdiğine dikkati çekerek, kendisinin de Suriye'deki durum hakkında  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türk liderlerle düzenli iletişim halinde  olduğunu kaydetti.
 
Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Türkiye'nin NATO müttefiklerini bilgilendirmeye devam etmesini  bekliyoruz. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları bulunuyor. Hiçbir NATO üyesi  Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Türkiye, bu güvenlik endişelerini  çözme hakkına sahiptir ancak bunu orantılı ve ölçülü biçimde yapmalılar."
 
"Türkiye ile ABD arasında görüşmeler memnuniyet verici"
 
Öte yandan Stoltenberg, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye ile  ABD arasında görüşmelerin olmasından memnuniyet duyuyorum." dedi.
 
Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füze savunma sistemi anlaşması  hakkında da Stoltenberg, "Anlaşmanın detaylarını açıklamak Türkiye'ye kalmış. Öte  yandan, Türkiye'nin iki NATO müttefiki İtalya ve Fransa ile ortak hava savunma  sistemi geliştirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." şeklinde konuştu.
 
Avrupa savunma planı
 
Avrupa'nın savunma harcamalarını ve kapasitesini artırmasının NATO'yu  da kuvvetlendireceğini ve adil yük paylaşımına katkı sağlayacağını dile getiren  Stoltenberg, Avrupa Birliği'nin (AB) gayretlerinin NATO'ya "alternatif" yerine  "tamamlayıcı" şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
 
Stoltenberg, AB'nin savunma yönünde attığı adımlara ilişkin, "AB ve  NATO aynı üyeleri paylaştığı için rekabet etmeye başlaması kesinlikle anlamsız  olur. AB'de yaşayan insanların yüzde 90'ından fazlası NATO topraklarında  yaşıyor." diye konuştu.
 
Avrupa'nın savunmasının NATO'ya bağlı olduğuna dikkati çeken  Stoltenberg, "Özellikle Brexit'ten sonra savunma harcamalarının yüzde 80'i AB  dışındaki NATO müttefiklerden gelecektir." ifadelerini kullandı.
 
Yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi  Savunma Bakanı Nurettin Canikli temsil edecek. Bakan Canikli, ABD'li mevkidaşı  James Mattis, Stoltenberg ve bazı diğer NATO üyesi ülkelerin bakanları ile ikili  görüşmeler gerçekleştirecek.
 
  

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