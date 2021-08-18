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NATO duyurdu! Kabil Havalimanı'nda bugünkü izdihamda 17 kişi yaralandı

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 14:51 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 14:51

Reuters'a konuşan bir NATO yetkilisi, Kabil Havalimanı'nda bugün çıkan izdihamda 17 kişinin yaralandığını kaydetti.


Havalimanında çalışan yetkili, pasaport ve vizeleri bulunmayan Afgan sivillere, havalimanı çevresinde toplanmamalarının söylendiğini aktardı. İsmini vermeyen yetkili, havalimanı çevresinde Taliban'ın herhangi bir şiddet eyleminin bildirilmediğini de ekledi.
 

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NATO kabil yaralı havalimanı
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