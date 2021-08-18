Havalimanında çalışan yetkili, pasaport ve vizeleri bulunmayan Afgan sivillere, havalimanı çevresinde toplanmamalarının söylendiğini aktardı. İsmini vermeyen yetkili, havalimanı çevresinde Taliban'ın herhangi bir şiddet eyleminin bildirilmediğini de ekledi.
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- NATO duyurdu! Kabil Havalimanı'nda bugünkü izdihamda 17 kişi yaralandı
NATO duyurdu! Kabil Havalimanı'nda bugünkü izdihamda 17 kişi yaralandı
18 Ağustos 2021 Çarşamba - 14:51 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 14:51