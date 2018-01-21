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NATO'dan Türkiye'ye destek mesajı

AA |  21 Ocak 2018 Pazar - 16:02 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 16:02

NATO, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.


 AA muhabirine açıklama yapan bir NATO yetkilisi,  Türkiye'nin istikrarsız bir bölgede bulunduğunu ve terörizmden çok ciddi zarar  gördüğünü belirterek "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır. Bunun  orantılı ve ölçülü bir şekilde yapılması önem taşımaktadır." dedi.
 
NATO'nun DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bir üyesi olduğunu ancak Suriye'de sahada bir mevcudiyeti bulunmadığını hatırlatan NATO yetkilisi,  Türkiye'nin operasyon hakkında NATO müttefiklerini bilgilendirdiğinin altını çizdi.
 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türk yöneticilerle yakın  irtibat içinde olduğunu kaydeden NATO yetkilisi, Stoltenberg'in salı günü  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da telefon görüşmesi yaptığını anımsattı.
 
  

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