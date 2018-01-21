NATO'dan Türkiye'ye destek mesajı

NATO, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

