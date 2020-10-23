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NATO'dan Türkiye ve Yunanistan kararı: İptal edildi

AA |  23 Ekim 2020 Cuma - 18:22 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 18:24

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın gelecek hafta Doğu Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal ettiğini bildirdi.


Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın  toplantı düzenledi. Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili bir soruyu yanıtlayan  Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan, her iki ülkenin de milli bayramlarının  kutlanacağı gelecek hafta yapılması planlanan tatbikatları iptal etme kararı  aldı. Bu kararı memnuniyetle karşılıyorum." dedi.
 
Stoltenberg, Türkiye'nin yapıcı ve esnek tavır sergilediğini  belirterek "Bunlar istenmeyen olayları ve kazaları önlemek adına doğru yönde  atılmış adımlar. Ümit ederim biz de bunun üzerine Almanya'nın istikşafi  görüşmelerin başlaması için yürüttüğü çabalara ekleme yapabiliriz." diye konuştu.
 
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tatbikatların iptal  kararı Türkiye'nin önerisi üzerine alındı. Türkiye'nin sorunların diyalog ve iyi  komşuluk ilişkileri içinde çözümüne yönelik anlayışı kapsamında bu teklifi  yaptığı öğrenildi.

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Türkiye nato yunanistan
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