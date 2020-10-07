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NATO'dan Türkiye ve Yunanistan açıklaması: Başardık

AA |  07 Ekim 2020 Çarşamba - 19:45 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 19:45

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimin düşürülmesine ilişkin "NATO bünyesinde Türkiye ve Yunanistan’ı bir araya getirmeyi başardık. (İki taraf arasında) Kaza ve hadiselerin yaşanma riskini azaltmak için bizim ‘ayrıştırma usulleri mekanizması’ olarak adlandırdığımız mekanizmayı hayata geçirdik." dedi.


Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenen "Bratislava Küresel  Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC)" video konferans yoluyla katılan Stoltenberg, güncel  konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Stoltenberg, hafta başında Türkiye ve Yunanistan’a yaptığı ziyaretlere  değinerek, iki ülkenin NATO’nun önemli müttefikleri olduğunu, bazı konularda  taraflar arasında ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığını kaydetti. Stoltenberg  farklılıkların çözümünün diyalog ve birlikte bir çıkış yolu bulmaktan geçtiğine  inandığını söyledi.
 
Türkiye ve Yunanistan arasında mekanizma
 
İki ülke arasında tansiyonun geçen hafta düşüşe geçtiğini anımsatan  Stoltenberg, "NATO bünyesinde Türkiye ve Yunanistan’ı bir araya getirmeyi  başardık. (İki taraf arasında) Kaza ve hadiselerin yaşanma riskini azaltmak için  bizim ‘ayrıştırma usulleri mekanizması’ olarak adlandırdığımız mekanizmayı hayata  geçirdik." şeklinde konuştu.
 
Stoltenberg, Akdeniz’de müttefikler arasında istenmeyen bir kazanın  yaşanmasını önlemek için NATO askeri komitesinin taraflarla temas halinde  olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:
 
"Bu durum, NATO’nun müttefikler arasındaki farklılıkların yol açtığı  anlaşmazlık ve tansiyonu azaltmak için nasıl birlikte hareket ettiğine güzel bir  örnek."
 
Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı
 
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık  Karabağ bölgesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren çatışmaların kaygı  verici olduğunun altını çizerek, taraflara ateşkes çağrısını yineledi.
 
NATO için yeni stratejik konsept
 
NATO’nun yeni bir stratejik konsepte ihtiyaç duyduğunu vurgulayan  Stoltenberg, "2010’dan bu tarafa dünya köklü bir değişim yaşadı. NATO’nun  başarısındaki kilit nokta, roller değiştiğinde bizim de değişmemiz gerektiğidir."  görüşünü paylaştı.
 
Stoltenberg, NATO üyesi 30 ülkenin ortak tehdit ve sorunları göz  önünde bulundurarak yeni bir strateji belirlemesinin önemli olduğunu sözlerine  ekledi.
 

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