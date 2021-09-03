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NATO'dan Türk jetlerine kalk emri! Bakanlık duyurdu

AA |  03 Eylül 2021 Cuma - 21:07 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 21:07

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork'ta konuşlu 161'inci Jet Filo Komutanlığı uçaklarına NATO tarafından kalk emri verildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçakların belirlenen zaman içerisinde  kalkış yaparak radar otoritelerinin yönlendirmesiyle Baltık Hava Sahasında önleme  görevini emniyetle icra ettiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya  Malbork'ta konuşlu 161'inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından  kalk emri verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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