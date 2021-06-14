NATO'dan son dakika Türkiye kararı! 'Yeni bir sayfa açtık'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık' dedi. Öte yandan NATO Zirvesi Bildirisinde Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkıların arttırıldığı vurgulandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi’nde yeni bir sayfa açıldığını ve önemli kararlar alındığını söyledi. Stoltenberg, NATO Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık." dedi. NATO’nun Afganistan ’dan çekilmesine değinen Stoltenberg, "NATO liderleri, Afgan güçleri ile kurumlarını eğiterek ve finansal destek sağlayarak Afganistan'ın yanında yer almaya olan bağlılıklarını teyit etti." ifadelerini kullandı.

Toplantının çok iyi geçtiğini belirten Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden'dan NATO'ya güçlü bir bağlılık mesajı aldıklarını belirtti. Diğer müttefiklerin de Avrupa ve Kuzey Amerika 'nın özellikle Rusya ve Çin gibi otoriter rejimlerin yol açtığı yeni sınamalara karşı birlikte hareket etmesinde fikir birliğine vardıklarını dile getiren Stoltenberg, "Rusya ile ilişkimiz Soğuk Savaş'tan sonraki en düşük seviyesinde. Moskova 'nın agresif eylemleri güvenliğimizi tehdit ediyor." diye konuştu. Stoltenberg, NATO'nun kendini savunurken, Rusya ile diğer yandan diyalog kurmakta istekli olduğunu vurguladı. Ukrayna ve Gürcistan'ı destekleme, silahlanma kontrolü ve iklim değişikliği gibi konularda müttefik ülke liderleri arasında tam uyum olduğuna işaret eden Stoltenberg, Çin'den yönelen tehditlere karşı bu ülke ile de ilişki kurulmasının önemine değindi.

Stoltenberg, liderlerin askeri sektörden kaynaklanan emisyonları azaltmada anlaştıklarını duyurarak, Kanada 'ya iklim ve güvenlik için yeni bir NATO merkezi açma teklifi nedeniyle teşekkür etti. Genel Sekreter, hava, kara, denize ek olarak uzay ve siber alandaki güvenliğin sağlamlaştırılması için müttefiklerin ortak harcamaları artırmaya karar verdiğini kaydetti.

SORU - CEVAP

Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık. Tüm müttefikiler taahhüt verdi. Salınımları azaltma konusunda. Net hedefler koyma konusunda da kararlar verdik. Müttefikler, iklim değişikliğinin güvenliğine yönelik etkisini anlamak ve adapte etmek konularında NATO'nun öncü uluslararası örgüt olmasını amaçlıyor. Afganistan'da askeri faaliyetler bitecek. NATO liderleri, Afgan güçleri ile kurumlarını eğiterek ve finansal destek sağlayarak Afganistan'ın yanında yer almaya olan bağlılıklarını teyit etti. Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde.

'BİLDİRİDE ÇİN DETAYI'

Bu meselelerde ortak çıkarları olduğu için irtibat halindeyiz. NATO çok büyük bir yol kat etti. İlk defa Çin'i bir bildiri de adını geçirdik. Bu 18 ay önceydi. Bundan önce herhangi bir ifadesi olmadı. Stratejik bir kavram olarak Çin tek kelime bile ifade edilmemişti. Tabi ki başka konulara da değindik. Tabi ki Çin rakibimiz değil. Ama zorluklara da değindik. Aslında çok kuvvetli bir duruşumuz var Çin'e karşı. Bu aslında kendi ülkelerimizle yaptığımız bir durum. Çin giderek siber alanda bize yaklaşıyor. Afrika 'da Kuzey Kutbu'nda görüyoruz. Daha fazla dirayet daha fazla teknoloji ile hareket etmeliyiz.

NATO ZİRVESİ BİLDİRİSİ

NATO üyesi ülkelerin liderleri, Suriye 'den Türkiye'yi tehdit edebilecek füze saldırılarına karşı teyakkuz halinin devam edeceğini, Türkiye'nin güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına bağlılıklarının süreceğini bildirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında NATO Zirvesi tamamlandı. Zirvenin ardından yayımlanan bildiride, "Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir." ifadesi yer aldı. Suriye’deki Esed rejiminin, füzeleri kendi halkına karşı kullandığı belirtilen bildiride, "Suriye'den Türkiye'yi bir kez daha vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz. Suriye’den balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz." denildi.

Bildiride, Suriye’de güvenlik ve istikrarın BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı uyarınca gerçek bir siyasi süreç olmadan sağlanamayacağı vurgulandı. Suriye genelinde bir ateşkes ile BM’nin Suriye halkına insani yardımlarının en az 12 ay boyunca yapılmasını sağlayacak yeniden yetkilendirme yapılması çağrısında bulunulan bildiride, "Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz." ifadesine yer verildi.