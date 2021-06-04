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NATO'dan son dakika Türkiye açıklaması: Devam edeceğiz

AA |  04 Haziran 2021 Cuma - 18:34 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 18:34

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, terör örgütü DEAŞ'la mücadeleden sonra da İttifak'ın güney sınırında istikrarın sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.


Stoltenberg, NATO, Alman Dış İlişkiler Konseyi ve Bookings Institution  ortaklığıyla düzenlenen panele video konferans yöntemiyle katıldı.
 
NATO’nun 2030 vizyonunu açıklayan Stoltenberg, bir soru üzerine  Türkiye’nin Kuzey Atlantik İttifakı için önemine değindi.
 
Stoltenberg, şunları söyledi:
 
"Turkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu hatırlamamız önemli.  Haritaya şöyle bir baktığımızda topraklarının önemini, büyüklüğünü ve aynı  zamanda Irak ve Suriye’ye sınırı olan tek NATO ortağı olduğunu fark edebiliriz.  Türkiye’nin altyapısı ve havaalanları DEAŞ ile mücadelede fazlasıyla önemliydi."
 
Türkiye'nin DEAŞ’a karşı küresel koalisyonda önemli bir rol  oynadığının altını çizen Stoltenberg, "'Güney mahallemizi' istikrarlılaştırmak  için NATO üyesi Türkiye ile yakından çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
 
Stoltenberg, Türkiye'nin aynı zamanda göçmen ve sığınmacı krizi için  de kritik konumda bulunduğunu anımsattı.
 
NATO içerisindeki farklılıklar ve anlaşmazlıkları aşmak için  İttifak’ın önemli bir platform olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Türkiye ile  Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de çatışmayı önlemek için kurulan mekanizmanın  bunun en önemli örneği olduğunu belirtti.
 
Stoltenberg, "Bu çok büyük bir şey çünkü bu tür tansiyonlar gerçekten  tehlikeli durumlara ve zararlara yol açabiliyor." dedi ve son aylarda Doğu  Akdeniz'de tansiyonun azalmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.
 

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