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NATO'dan son dakika Afganistan açıklaması!

AA |  08 Eylül 2021 Çarşamba - 20:13 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 20:13

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD ve Almanya tarafından düzenlenen Afganistan konulu toplantıda Taliban'ın taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.


NATO'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken  ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ortaklaşa düzenlediği toplantıda  konuşma yapan Stoltenberg, Taliban'ın terörizm, insan hakları ve Afganistan'ı  terk etmek isteyenlerin güvenli şekilde ayrılmaları konusunda sözlerini tutması  gerektiğini vurguladı.
 
NATO'nun Afganistan'dan ayrılara kadar terörle mücadelede kazanımlar  elde ettiğini dile getiren Stoltenberg, NATO'nun bu ülkedeki varlığının bölgesel  güvenlik ve istikrarı onlarca yıl boyunca geliştirdiğini belirtti.
 
Stoltenberg, gelecekte terör gruplarının Afganistan'da yeniden  yapılanmasına izin verilmemesi, tüm NATO müttefiklerinin terörle mücadelede  birlikte durması gerektiğini ifade etti.

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NATO Jens Stoltenberg ABD
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