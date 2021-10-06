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NATO'dan Rusya'ya misilleme! Gerilim iyice artıyor

AA |  06 Ekim 2021 Çarşamba - 23:45 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 23:45

NATO, istihbarat görevlisi oldukları gerekçesiyle Rusya misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal etti.


NATO'dan bir yetkili, NATO'daki Rus misyonunun 8 üyesinin  akreditasyonunun "bildirilmemiş istihbarat görevlisi" olmaları sebebiyle iptal  edildiğini açıkladı.
 
Yetkili, NATO'ya akredite Rus personel sayısının da 20'den 10'a  düşürüldüğünü bildirdi.
 
NATO'nun Rusya'ya yönelik politikasının tutarlılığını koruduğunu  kaydeden NATO yetkilisi, "Rusya'nın saldırgan eylemlerine yanıt olarak  caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirirken aynı zamanda anlamlı bir diyaloga  da açığız." ifadesini kullandı.
 
Rus Interfax haber ajansı da Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın  Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky'nin "Rusya'nın buna  karşılık vereceğine" dair sözlerini paylaştı.
 
NATO ile Rusya arasındaki ilişkiler, özellikle Rusya'nın 2014'te  Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve geçen yıl muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi  nedeniyle gerilmişti.
 
Kırım'ın ilhakından sonra NATO ile Rusya arasındaki bilgi paylaşımını  içeren iş birliği askıya alınmıştı. NATO, 2018'de eski Rus casusu Sergey  Skripal'e yönelik zehirli suikast girişiminden sonra da 7 Rus görevlinin  NATO'daki akreditasyonlarını iptal etmişti.

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