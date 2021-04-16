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NATO'dan Rusya'ya kritik Karadeniz çağrısı!

AA |  16 Nisan 2021 Cuma - 19:58 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 19:58

NATO, Rusya'nın Karadeniz'in bazı bölümleriyle Kerç Boğazı'na erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili haberlerden endişe duyulduğunu bildirerek, "Bu gayrimeşru ve Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun örneğini teşkil edecek bir hamle olacaktır. Rusya'ya Azov Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyrüsefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.


NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Rusya'nın Karadeniz'in bir bölümünde deniz  erişimini kısıtlama planları yaptığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.
 
Kerç Boğazı dahil olmak üzere Karadeniz'in bazı kısımlarında Rusya'nın  erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili haberlerden endişe duyduklarını ifade eden  Lungescu, böyle bir hamlenin gayrimeşru olacağını, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı  tutumunun daha geniş bir örneğini teşkil edeceğini belirtti.
 
Lungescu, "Rusya'ya, Azov Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına serbest  erişimi sağlaması ve serbest seyrüsefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz.  Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana yarımada içinde ve çevresinde askeri  varlığını ciddi ölçüde artırmıştır. Rusya'nın Kırım'da, Karadeniz'de ve Azov  Denizi'nde devam eden askeri mevcudiyetini artırma çalışmaları Ukrayna'nın  bağımsızlığına daha büyük tehdit oluşturmakta ve bölgenin istikrarını  baltalamaktadır." ifadesini kullandı.
 
Rusya'ya gerginliği acilen düşürme, provokasyonu durdurma ve  uluslararası taahhütlerine uyma çağrısında bulunan Lungescu, NATO  müttefiklerinin, Kırım'ın Rus tarafından yasa dışı ilhakını tanımadığını ve  tanımayacağını hatırlattı.
 
Lungescu, "Ukrayna'nın uluslararası tanınmış sınırlar içinde  egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak destekliyoruz." ifadesine yer  verdi.
 

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