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NATO'dan kritik Türkiye açıklaması!

AA |  11 Haziran 2021 Cuma - 17:55 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 17:55

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 14 Haziran'da yapılacak zirvede üye ülke liderlerinin alacağı somut ve sağlam kararlarla ittifaka bağlılıklarını teyit edeceklerini söyledi.


Stoltenberg, NATO zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında,  başta Rusya ve Çin’in eylemleri olmak üzere küresel düzene tehdit oluşturan  terörizm, siber saldırılar, yıkıcı teknolojiler ve iklim değişikliğine dikkati  çekti.
 
 NATO ülkelerinin bu tehditlere karşı birlikte mücadele ettiklerini  belirten Stoltenberg, zirvede müttefiklerin teknolojik iş birliğini güçlendirme  kararı almalarını umduğunu söyledi.
 
Zirvede üye ülkelerin ayrıca NATO’nun orduları ya da partnerleri  eğitme kapasitesini güçlendirmeye karar vermesini beklediğini ifade eden  Stoltenberg, "İlk defa iklim değişikliğinin güvenliğe etkisini ele alacağız."  dedi.
 
Ortak harcamalar ve yatırımın artırılması
 
Stoltenberg, söz konusu çalışmaların savunma yatırımlarını artırmayı  gerektireceğine işaret ederek, "Bugün yayınlanan veriler, savunma harcamalarımızı  artırdığımız son 7 yıldır doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Savunma bütçelerine  2014’ten bu yana 260 milyar dolar eklendi." diye konuştu.
 
Genel Sekreter Stoltenberg, "Daha da fazla ve verimli şekilde yatırım  yapmalıyız."  ifadesini kullandı.
 
Uzay ve siber alanda savunma politikaları
 
"Müttefiklerin yeni bir siber savunma politikası üzerinde anlaşacağını  tahmin ediyorum." diyen Stoltenberg, güvenli uzayın istihbarat toplama ve  füzeleri algılamak için önemli olduğunun altını çizdi.
 
Stoltenberg, "Zirvede NATO’nun uzayda kendini etkili şekilde  savunmasının kara, hava ve denizde olduğu kadar önemli olduğu mesajını  vereceğiz." dedi.
 
Çin ve Rusya, Ukrayna ve Gürcistan
 
NATO Genel Sekreteri, Çin’in yükselişi ve Rusya’nın agresif  politikalarına karşı savunma ve diyalogdan oluşan iki yönlü strateji takip  edeceklerini dile getirdi ve Ukrayna ile Gürcistan’ın değerli ortaklar olarak  desteklenmeye devam edileceğine dikkati çekti.
 
Biden yönetiminin NATO’ya yaklaşımı
 
 Stoltenberg, bir soru üzerine ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO’nun güçlü  bir destekçisi olduğunu söyledi ve "NATO zirvesinde ortaklığımıza bağlılığımızı  somut ve sağlam kararlar vasıtasıyla göstereceğiz." ifadesini kullandı.
 
Rusya ile diyalog
 
Rusya-NATO ilişkilerine dair bir soruyu, "Rusya ile anlamlı bir  diyalog sürdürmeye hazırız." diyerek yanıtlayan Stoltenberg, Moskova yönetimini  bu nedenle NATO-Rusya Konseyi çerçevesinde yeni bir oturum için davet ettiklerini  ancak henüz olumlu yanıt alamadıklarını dile getirdi.
 
Stoltenberg, "Yeni görüşmenin uzak olmayan bir zamanda gerçekleşmesini  gerçekten umuyorum." diye konuştu.
 
Afganistan'da bulunan uluslararası standartlardaki havaalanı ve  Türkiye'nin rolü
 
NATO'nun Afganistan'daki askeri varlığını sona erdirdiğini ancak  ülkenin güvenliğini desteklemeye devam edeceğini anımsatan Stoltenberg, Kabil'de  uluslararası standartlarda bir havaalanının işlerliğini sağlamanın önemli  olduğunu ifade etti.
 
Stoltenberg, "Türkiye havaalanının işlemesi konusunda önemli bir  müttefik. Halihazırda Türkiye'nin de aralarında olduğu müttefikler arasında  havaalanına nasıl destek vermeye devam edeceğimiz konusunda diyalog sürüyor."  dedi.
 

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NATO Jens Stoltenberg Türkiye
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