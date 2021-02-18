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NATO'dan kritik Irak kararı! Daha da artacak

AA |  18 Şubat 2021 Perşembe - 19:31 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 19:39

NATO Savunma Bakanları, ittifakın Afganistan'dan çekilmesi veya bu ülkede kalması konusunda karar almadı ancak Irak'taki misyonun genişletilmesini kararlaştırdı.


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yöntemiyle  yapılan ve Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği NATO  Savunma Bakanları Toplantısının ikinci ve son gün oturumunun ardından basın  toplantısı düzenledi.
 
Bugünkü toplantıda Afganistan ve Irak'taki misyonların  değerlendirildiğini belirten Stoltenberg, ABD ile Taliban arasındaki anlaşma  gereği 1 Mayıs'ta Afganistan'daki uluslararası askerlerin çekilmesi konusunda  toplantıda bir karar alınmadığını söyledi.
 
Stoltenberg, Afganistan konusunda birçok açmazın bulunduğunu ve "kolay  seçenekleri" olmadığını ifade ederek, "Şu aşamada Afganistan'daki  mevcudiyetimizin geleceği hakkında son kararı vermedik. Ancak 1 Mayıs tarihi  yaklaşırken NATO müttefikleri yakın istişarelerine ve koordinasyona gelecek  haftalarda devam edecek." dedi.
 
Son dönemde NATO'nun Afganistan'daki asker sayısını ciddi oranda  düşürdüğünü hatırlatan Stoltenberg, mevcut durumda 10 bin civarındaki NATO  askerinin büyük çoğunluğunu ABD'nin değil daha çok Avrupalı NATO müttefiklerinin  sağladığını aktardı.
 
Afganistan'daki barış sürecini yavaş ilerlese de desteklediklerini  yineleyen Stoltenberg, Taliban'ın şiddeti düşürmesini istedi ve "Taliban'ın  şiddeti artırması barış çabalarını baltalayacaktır. Taliban'ın ilkbahar  saldırıları da barışa darbe vurur." diye konuştu.
 
Irak misyonu genişleyecek
 
Stoltenberg, Irak konusundaki değerlendirmeleri aktarırken de şunları  söyledi:
 
"Irak güçlerini terörle mücadelelerinde desteklemek ve DEAŞ'ın bir  daha geri dönmesini engellemek amacıyla bugün NATO'nun Irak misyonunun  genişletilmesini kararlaştırdık. Misyonumuz 500 personelden 4000'e çıkacak.  Eğitim faaliyetlerine daha fazla Irak kurumu ile Bağdat dışındaki bölgeler de  dahil olacak."
 
Stoltenberg, NATO'nun Irak'taki mevcudiyetinin şartlara bağlı  olduğunu, asker sayısındaki artışın kademeli yapılacağını kaydetti.
 
NATO'nun Irak hükümetinin talebiyle Irak'ta bulunduğunu ve böyle bir  karar aldığını vurgulayan Stoltenberg, "Bu çalışmalar Irak'ın egemenliği ve  toprak bütünlüğüne saygı içerisinde yürütülmektedir." şeklinde konuştu.
 
Stoltenberg, terör örgütü DEAŞ'ın hala Irak'ta varlık gösterdiğini,  yeniden güçlenmesine izin vermeyeceklerini ifade ederek, "Son zamanlarda DEAŞ'ın  saldırılarının arttığını görüyoruz. Bu da Irak güçlerinin kuvvetlendirilmesinin  önemine işaret ediyor." dedi.
 
Stoltenberg, ayrıca Irak'taki misyonun liderliğinin Kanada'dan  Danimarka'ya geçeceğini bildirdi.

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