NATO'dan kritik açıklama! Nükleer silah...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması ile ilgili, ''Çin, Rusya ve Güney Kore'de nükleer silahlar dururken, NATO'nun nükleer silahları terk etmesi dünyayı daha güvenli bir duruma getirmez.'' dedi.

