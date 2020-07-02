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NATO'dan Fransa'ya rest! Karara rağmen...

AA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 10:45 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 10:45

NATO, Fransa'nın NATO Deniz Muhafızı Harekatı'na verdiği katkıyı askıya alma kararına rağmen Harekatın tüm faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiğini açıkladı.


Fransa'nın Harekata katkılarını askıya alma kararına  ilişkin yapılan açıklamada NATO yetkilisi,  ittifakın misyon ve  operasyonlara katılımının ulusal bir karar olduğuna dikkati çekti.
 
NATO yetkilisi, "NATO Deniz Muhafızı Harekatı denizde durumsal  farkındalık, terörle mücadele ve kapasite inşası olan üç temel görevini yerine  getirmeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.
 
Fransa'nın "Türk donanmasının bir Fransız gemisini taciz ettiği"  iddialarına ilişkin NATO askeri yetkilileri tarafından bir rapor hazırlandığını  kaydeden NATO yetkilisi, "Bu gizli bir rapordur ve NATO Askeri Komitesinde  müttefikler arasında ele alınacaktır." bilgisini paylaştı.
 
Fransa'nın askıya alma kararı
 
Fransız L'Opinion gazetesinin haberine göre, Fransa'nın NATO Daimi  Temsilcisi Muriel Domenach, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e mektup  göndererek ülkesinin NATO Deniz Muhafızı Harekatı'na verdiği katkıyı askıyı  aldığını bildirdi.
 
Domenach, Fransa'nın, operasyona katılan gemilerin davranış  kurallarının ve Deniz Muhafızı Harekatı'yla Avrupa Birliği'nin (AB) İrini  Operasyonu arasında iş birliği şartlarının açıklığa kavuşturulmasını beklediğini  ifade etti.
 
Bu kararın "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız  gemisini taciz ettiği" iddiasının ardından alındığı belirtildi.
 
Fransa'nın iddiaları
 
Fransız yetkililer, geçen haftalarda Türk donanmasının, NATO misyonu  yürüten Fransız gemisini taciz ettiği yönünde iddialar ortaya atmıştı.
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bilgi, belge, gemimiz ve  karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen  gerçek dışı olduğu görülmektedir. Bilakis başlangıçtan itibaren dostane, yapıcı,  iş birliğine açık, destekleyici bir tutum içinde olan Türk Deniz Kuvvetleri  unsurları, söz konusu gemiye Fransızların talepleri üzerine yakıt ikmali dahi  sağlamıştır. Konuya dair hazırlanan ve Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan bilgi  ve belgeler müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle  paylaşıldı." açıklamasında bulunmuştu.
 
Genel Sekreter Stoltenberg ise söz konusu iddiaya ilişkin daha önce  yaptığı açıklamada, "İddialar, iki NATO üyesini ilgilendiriyor. Söz konusu iki  NATO üyesinin olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çok farklı görüşleri  bulunuyor. Bu nedenle NATO askeri yetkilileri, olayın detaylarını netleştirmek  için çalışma yürütüyor." diye konuşmuştu.
 

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