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NATO açıkladı! Türkiye ve Yunanistan karar aldı

AA |  03 Eylül 2020 Perşembe - 19:32 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 19:46

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını açıkladı.


Stoltenberg, yazılı açıklamasında, "Türk ve Yunan liderlerle yaptığım  görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme  mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO'da  teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı." ifadesini kullandı.
 
Türkiye ve Yunanistan'ı "iki değerli müttefik" olarak niteleyen  Stoltenberg, NATO'nun ortak güvenliği etkileyen konular için en önemli istişare  platformu olduğunu belirtti.
 
Stoltenberg, "NATO dayanışması ruhu içinde gerilime çözüm bulmak için  tüm ilgili müttefik ülkelerle yakın temas içinde kalmaya devam edeceğim."  değerlendirmesinde bulundu.
 

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