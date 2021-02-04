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NATO'dan flaş Türkiye ve Yunanistan açıklaması

AA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 19:29 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 19:29

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın değerli NATO müttefikleri olduğunu belirterek, ittifakın rolünün iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları giderecek bir platform sunmak olduğunu söyledi.


Stoltenberg, düşünce kuruşu Chatham House'un düzenlediği "NATO 2030  için yeni fikirler" başlıklı etkinlikte öğrenciler ve genç liderlerle video  konferans üzerinden bir araya geldi.
 
Sorulması üzerine Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlığa  değinen Stoltenberg, NATO müttefikleri arasında görüş farklılıkları olabildiğini  kaydederek, "Hem Yunanistan hem de Türkiye değerli müttefikler ancak Doğu Akdeniz  dahil bazı konularda anlaşamıyorlar." dedi.
 
NATO'nun rolünün bu farklılıkları ele alacak bir platform sağlamak  olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bu nedenle, NATO bünyesinde "çatışmasızlık"  dedikleri bir mekanizma kurduklarını hatırlattı.
 
Stoltenberg, böylece Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında  olası gemi ve uçak kazaları risklerinin azaltıldığını ifade etti.
 
Bu mekanizmanın aynı zamanda Yunanistan ve Türkiye'nin istikşafi  görüşmeleri yeniden başlatmalarının önünü açtığını söyleyen Genel Sekreter,  "Evet, endişeler var ama bence NATO'nun yapabileceği en önemli şey, endişeleri  dile getirmek değil, olumlu bir yaklaşım ve çözüme giden bir yol bulmak." dedi.
 
Son haftalar ve aylarda olumlu adımlar gördüklerini ifade eden  Stoltenberg, "Bu da NATO'nun müttefik üyeleri aynı fikirde olmadıkları zamanlarda  da örneğin Doğu Akdeniz'de olduğu gibi, oynayacağı önemli bir rolü bulunduğunu  kanıtladı." değerlendirmesini yaptı.
 
  
 

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NATO Jens Stoltenberg Yunanistan
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