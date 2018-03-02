NATO'dan flaş Rusya açıklama!

NATO, Putin'in silahlanma açıklamasına cevap olarak "Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir" açıklamasını yaptı.

NATO sözcüsü Oana Lungescu, "Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir. Tansiyonu hafifletmeye yardımcı olmaz. Biz yeni bir Soğuk Savaş ya da yeni bir silahlanma yarışı istemiyoruz. Tüm müttefik kuvvetleri, herkesin yararı için güven ve emniyetle kurulan anlaşmaları destekler" açıklamasında bulundu.

Rusya’nın yalnızca savunma amaçlı nükleer silahlar geliştirdiğini söyleyen Putin, su altında ilerleyen ve nükleer başlık taşıyabilen yeni bir drone geliştirdiklerini anlatmıştı.

Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Putin, “Yüksek hıza sahip bu drone ile uçak gemileri ve kıyı koruma yapıları hedef alınabilir. Kıtalar arası mesafeleri aşabilecek bu drone, radarlarla tespit edilemeyecek.” ifadelerini kullanmıştı.

Putin ayrıca Rusya ’nın hiçbir ülkede bulunmayan füzeler geliştirdiğini ve sonbaharda denedikleri bu füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenemediğini ve dünyanın tüm noktalarına ulaşabilecek sınırsız menzile sahip olduğunu söylemişti.

İLK CEVAP ABD'DEN GELMİŞTİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, ABD’nin nükleer kapasitesinin, Rusya’nın nükleer faaliyetlerine karşı caydırıcılık sağlamak için çeşitlendirildiğini ve Rusya’dan gelebilecek bir tehdide karşı “tam şekilde hazır olduklarını” belirtmişti.