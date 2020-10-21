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NATO'dan flaş Ermenistan açıklaması

AA |  21 Ekim 2020 Çarşamba - 19:01 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 19:27

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığını Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a hatırlattığını bildirdi.


Stoltenberg ve Sarkisyan, Brüksel'deki NATO karargahında  görüşmelerinden sonra basına açıklama yaptı.
 
Stoltenberg, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştüklerini belirterek,  "Sayın Cumhurbaşkanına NATO'nun bu çatışmanın parçası olmadığını hatırlattım.  Azerbaycan da Ermenistan da 25 yıldan fazla süredir NATO'nun değerli  ortaklarıdır." dedi.
 
NATO'nun ateşkesin ihlal edilmesi nedeniyle endişeli olduğunu  vurgulayan Stoltenberg, anlaşmazlıkların bitmesi, acıların dinmesi ve barışçıl  bir çözümün bulunmasının önemine vurgu yaptı. Stoltenberg, taraflara itidal ve  ateşkese uyulması çağrısında bulunarak gerginliğin bir an önce düşürülmesini  istediklerini aktardı.
 
Stoltenberg, "Sivillerin hedef alınması kabul edilemez ve derhal  durmalı. Herkes kalıcı bir siyasi çözüm için çalışmalı. Ermenistan ve Azerbaycan  müzakerelere devam etmeli." diye konuştu.
 
Stoltenberg ayrıca Ermenistan'a Afganistan'da olduğu gibi NATO'nun  misyonlarına ve operasyonlarına yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.
 
Sarkisyan ise "sivillerin hedef alınmasını kabul edilemez bulduğunu"  söyledi. Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklediğini söyleyen Sarkisyan, Türkiye'nin  desteğini kesmesi halinde sorunun çözüleceğini ileri sürdü.
 

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