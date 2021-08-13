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NATO'dan flaş Afganistan açıklaması: Taliban ülkeyi ele geçirirse...

AA |  13 Ağustos 2021 Cuma - 19:14 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 19:14

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'daki durumdan derin endişe duyulduğunu belirterek Taliban'ın saldırıları neticesinde ülkeyi ele geçirmesi halinde tanınmayacağını bildirdi.


Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada, NATO üyelerinin bugün  Afganistan'daki durum hakkında istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiğini  belirterek, "Amacımız, Afgan hükümetini ve güvenlik güçlerini mümkün olduğunca  desteklemektir. Personelimizin güvenliği her şeyden önemlidir. Kabil'deki  diplomatik varlığımız sürecek." ifadesini kullandı.
 
Çeşitli insan hakları ihlallerinin yanı sıra Taliban'ın neden olduğu  yüksek düzeydeki şiddetten derin endişe duyulduğunu vurgulayan Stoltenberg,  "Taliban, ülkeyi zorla ele geçirirse uluslararası toplum tarafından  tanınmayacağını anlamalıdır. Siyasi çözümü desteklemeye kararlıyız." ifadesine  yer verdi.
 
Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü  kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi.

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