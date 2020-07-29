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NATO'dan flaş ABD açıklaması

AA |  29 Temmuz 2020 Çarşamba - 20:51 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 20:51

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Almanya'dan asker çekme ve bazı Avrupa ülkelerine tekrar konuşlandırma kararının, Washington yönetiminin Avrupa'nın güvenliğine ve ittifaka olan bağlılığını gösterdiğini belirtti.


Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in, ABD Avrupa Kuvvetleri  (EUCOM) Komutanlığına yönelik atılacak adımlara ilişkin duyurusunun ardından  yazılı açıklama yaptı.
 
Avrupa'da barış ve güvenliğin Kuzey Amerika için de önemli olduğunun  altını çizen Jens Stoltenberg, "Belirsizleşen dünyada birlikte daha güçlüyüz ve  güvendeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Stoltenberg, "Bakan Esper'in bugün Avrupa'daki ABD güçlerine ilişkin  yaptığı açıklama, ABD'nin NATO'ya ve Avrupa'nın güvenliğine olan bağlılığını  gösteriyor." ifadelerini kullanarak, ABD'nin söz konusu kararı almadan NATO  müttefiklerine danıştığını kaydetti.
 
ABD'nin kararı
 
Mark Esper, "Şu anki EUCOM planı kapsamında ABD, Almanya'dan yaklaşık  11 bin 900 askerini çekecek. Böylece bu ülkedeki kabaca 36 bin olan asker sayımız  24 bine düşecek." açıklamasında bulunmuş, askerlerin bazılarının İtalya İngiltere ve Polonya gibi ülkelere tekrar konuşlandırılacağına işaret etmişti.
 
ABD Başkanı Trump, haziran ayı başında Pentagon'a, Almanya'da daimi  olarak görevli ABD askeri sayısını 25 bine çekme talimatı vermişti.
 
  
 

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