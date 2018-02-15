NATO'dan Ege'de itidal çağrısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi'nde yaşanan gerginliğe dair, "Gelecekte benzer gerginlikler yaşanmaması için tarafların tansiyonu yükseltmekten kaçınması gerekiyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'la Türkiye arasında Ege'de yaşanan gerginliğe ilişkin Stoltenberg, konuyu her iki ülkenin savunma bakanlarıyla görüştüğünü ve taraflara itidal çağrısında bulunduğunu söyledi.

Stoltenberg, her iki ülke başbakanının telefonda konuya ilişkin görüşme yapmasını olumlu karşıladığına dikkati çekerek, iletişimin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye ve Yunanistan 'ın NATO çatısı altında olduğunu anımsatan Stoltenberg, "Gelecekte benzer gerginlikler yaşanmaması için tarafların tansiyonu yükseltmekten kaçınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.