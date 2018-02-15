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NATO'dan Ege'de itidal çağrısı

AA |  15 Şubat 2018 Perşembe - 15:20 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 15:22

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi'nde yaşanan gerginliğe dair, "Gelecekte benzer gerginlikler yaşanmaması için tarafların tansiyonu yükseltmekten kaçınması gerekiyor" dedi.


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları  Toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.
 
Yunanistan'la Türkiye arasında Ege'de yaşanan gerginliğe ilişkin  Stoltenberg, konuyu her iki ülkenin savunma bakanlarıyla görüştüğünü ve taraflara  itidal çağrısında bulunduğunu söyledi.
 
 
Stoltenberg, her iki ülke başbakanının telefonda konuya ilişkin  görüşme yapmasını olumlu karşıladığına dikkati çekerek, iletişimin sürdürülmesi  gerektiğini vurguladı.
 
Türkiye ve Yunanistan'ın NATO çatısı altında olduğunu anımsatan  Stoltenberg, "Gelecekte benzer gerginlikler yaşanmaması için tarafların tansiyonu  yükseltmekten kaçınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
 
Ege Denizi'nde hafta başında Kardak kayalıkları açıklarında Türk ve  Yunan sahil güvenlik botları arasında gerginlik yaşanmıştı. Yunan Sahil Güvenlik  botlarının 12 Şubat gecesi Türkiye'ye ait olan Kardak Kayalıkları civarında  tehlikeli manevralar yapması, iki ülke arasında gerginliğin yeniden artmasına  neden olmuştu.
 
  

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