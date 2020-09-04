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NATO'dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması!

04 Eylül 2020 Cuma - 13:58 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 14:47

NATO, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında teknik görüşmelerin başladığını, ancak henüz bir mutabakata varılmadığını açıkladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Anlaşmadan ziyade teknik görüşmeyi içeriyor. Teknik görüşmeler siyasi müzakereden ayrı tutulmalı. Teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Her iki ülke de NATO müttefiki, NATO böyle anlaşmazlıkların çözülmesi için önemli bir platform." açıklamasında bulundu.


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile  Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları konusunda  NATO'da teknik görüşmelerin başladığını ancak henüz bir mutabakata varılmadığını  açıkladı. 
 
Stoltenberg, NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin daimi temsilciler  seviyesindeki toplantısından sonra basına açıklama yaptı.
 
Atina yönetiminin, NATO'nun teknik görüşmeler yapmak üzere Türkiye ve  Yunanistan'ın mutabakata vardığı yönündeki açıklamasını yalanladığı hatırlatılan  Stoltenberg, şunları söyledi:
 
"Türk ve Yunanistanlı liderlerle yaptığım görüşmelerden sonra iki  müttefik ülke burada, NATO'da teknik görüşmeler için bir araya geldiler bile. Bu  görüşmelerin amacı askeri çatışmayı önleyecek mekanizmalar oluşturulması. Doğu  Akdeniz'de kaza riskini düşürmek için henüz bir mutabakata varılmadı. Bunlar  Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili müzakereler değil,  teknik görüşmeler. Bunlar Almanya öncülüğündeki siyasi ara buluculuk çabalarını  tamamlayacak çalışmalardır."
 
Stoltenberg, NATO'nun sorunların çözümü konusunda önemli bir platform  olduğunu belirterek, askeri teknik görüşmelerin NATO'da başladığını tekrarladı.
 
Stoltenberg, "Doğu Akdeniz'de çok sayıda gemi bulunduğu için çatışmayı  önleyecek mekanizmaları geliştirme konusunda teknik görüşmelere başlama  ihtiyacımız vardı." diye konuştu.
 
  

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NATO Doğu Akdeniz son dakika
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