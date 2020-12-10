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NATO'dan Avrupa Birliği'ne flaş Türkiye mesajı

AA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 13:28 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 13:38

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Türkiye hakkında yapılacak görüşmelerle ilgili olumlu yaklaşım tavsiyesinde bulunarak "Farklılıklar ve anlaşmazlıklar var ve bunları ele almalıyız ama aynı zamanda Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım." dedi.


Stoltenberg, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile görüşmesinden sonra  düzenlenen ortak basın toplantısında, Doğu Akdeniz ve Türkiye konusunda  "Yaptırımların AB'nin bir NATO ülkesiyle sorunlarını ele almada doğru bir yol  olduğunu düşünüyor musunuz? Yaptırımlar AB ile NATO arasındaki iş birliğini daha  karmaşık hale getirebilir mi?" sorusunu yanıtladı.
 
Doğu Akdeniz'deki durumu "zor" şeklinde tanımlayan ve müttefiklerin  endişelerini dile getirdiklerini aktaran Stoltenberg, konunun geçen hafta NATO  Dışişleri Bakanları toplantısında da konuşulduğunu hatırlattı.
 
Stoltenberg, NATO'nun müttefikler arasında farklılıklar olduğunda  konuşmak için bir platform görevi gördüğünü yineleyerek şunları söyledi:
 
"Hepimizin, farklılıkları ele alırken olumlu yaklaşım ve yollara  bakmamız gerekiyor. Bunun için NATO'da Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma  usulleri mekanizmasını kurduk. Burada amaç, Doğu Akdeniz'de artan askeri  mevcudiyet olduğundan iki müttefik arasındaki istenmeyen olaylar ve kazaları  önlemek. Türkiye ile Yunanistan'ın bu mekanizmaya katılmasından ve bazı  tatbikatları iptal etmelerinden memnuniyet duyuyorum. Bu mekanizmayı  güçlendirmeye ve genişletmeye çalışıyorum. Çünkü iki müttefik arasındaki olaylar  ve kazaları engellememiz lazım."
 
Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında NATO'da yapılan teknik  görüşmelerin, aynı zamanda iki ülke arasındaki esas meselelerin ele alınabileceği  siyasi görüşmelerin de önünü açmasını umduğunu söyledi.
 
Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Stoltenberg,  Türkiye'nin Irak ve Suriye ile sınırı bulunduğunu, terör örgütü DEAŞ ile  mücadelede önemli rol oynadığını belirtti.
 
 
Stoltenberg, Türkiye'nin en fazla mülteciye, Suriyeliye ev sahipliği  yapan ve terör saldırılarından en çok etkilenen ülke olduğunu vurguladı.
 
Stoltenberg, "Farklılıklar ve anlaşmazlıklar var ve bunları ele  almalıyız ama aynı zamanda Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olduğu  gerçeğini fark etmemiz lazım." diye konuştu.
 
  
 

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