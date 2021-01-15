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NATO'daki Türkiye-Yunanistan görüşmeleri yeniden başlıyor

AA |  15 Ocak 2021 Cuma - 11:35 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 11:41

Güvenlik kaynakları, Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin NATO'daki teknik görüşmelerine gelecek hafta yeniden başlamasının beklendiğini açıkladı.


Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin"  ele alındığı teknik toplantıların yapılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında  kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti.
 
NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 2 Ekim 2020'de "genel  ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı açıklanmıştı.
 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın katılmaması  nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu  Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerinin ele alınacağı görüşmelerin, gelecek  hafta yeniden başlaması planlanıyor.

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Türkiye Yunanistan NATO
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