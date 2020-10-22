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NATO'da Türkiye-Yunanistan mekanizmasına güçlü destek

AA |  22 Ekim 2020 Perşembe - 20:15 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 20:15

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için kurulan mekanizmaya NATO ülkelerinin güçlü destek verdiğini bildirdi.


NATO  Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, videokonferans yoluyla yapılan NATO Savunma Bakanları  Toplantısı'nın ilk gününün bitiminde basın toplantısı düzenledi.
 
Doğu Akdeniz'deki durumu ele aldıklarını belirten Stoltenberg,  bakanların uluslararası hukuk ve ittifak dayanışması çerçevesinde gerginliğin  düşürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığını söyledi.
 
Stoltenberg, bakanların gerginliği artıracak söylem ve eylemlerden  kaçınmanın önemi üzerinde mutabık kaldığını kaydederek, şöyle devam etti:
 
"NATO Savunma Bakanları ayrıca Doğu Akdeniz'de olayların ve kazaların  önlenmesini amaçlayan NATO'daki çatışmaların önlenmesine yönelik mekanizmaya  güçlü destek verdi. Havada ve denizde can kayıplarının önlenmesi ağır bir  sorumluluktur. Bunu sadece gemilerimizin kaptanlarının ve uçaklarımızın  pilotlarımızın omuzlarına yüklememeliyiz. Siyasetçiler olarak bizler  anlaşmazlıklarımızı çözmek için yapabileceğimiz her şeyi yapmalıyız."
 
Ayrıştırma usulleri mekanizmasının siyasi görüşmeler için alan  açabileceğini ifade eden Stoltenberg, Almanya çabalarıyla istikşafi görüşmelerin  başlamasını umduklarını, mekanizmanın bunu destekleyeceğini aktardı.
 
Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın esneklik gösterip böyle bir  mekanizma kurdukları için memnuniyet duyduklarını, tarafların 7 gün 24 saat  iletişim kurabilecekleri bir kanal oluşturulduğunu belirterek, "Bu mekanizmanın  nasıl genişletilebileceğine ve güçlendirilebileceğine bakıyoruz." diye konuştu.
 
Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan NATO'da karargahında günlük olarak  görüşmeler yapıyor. NATO'nun avantajı da müttefiklere günlük olarak buluşmak ve  konuşmak için bir platform sunması. Anlaşmazlıklar ve farklılıklar var. Bugünkü  bakanlar toplantısında bunlar da konuşuldu. Çatışmayı önlemeye yönelik  mekanizmaya, diyaloğa, gerginliğin düşürülmesine ve NATO'daki mekanizmayı nasıl  güçlendirebileceğimize çok geniş bir destek vardı." ifadesini kullandı.
 
"Sarkisyan'a söyledim: NATO taraf değil"
 
Stoltenberg, dün Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile yaptığı  görüşmeye yönelik soru üzerine, Azerbaycan ve Ermenistan'ın NATO'nun değerli  ortakları olduğunu dile getirdi ve şöyle devam etti:
 
"Ortağımız olan bir ülkenin Cumhurbaşkanı, Brüksel'e gelip görüşmek  isterse onunla görüşme yapmam çok doğal. Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham  Aliyev de NATO karargahını ziyaret etmişti. Kendisiyle de eğer isterse görüşmeye  hazırım. NATO, Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değil ve Türkiye değerli bir  NATO müttefiki. Bunu da Ermenistan Cumhurbaşkanı'na açıkça ifade ettim. Dağlık  Karabağ'daki çatışmalardan özellikle sivillerin hedef alınmasından derin endişe  duyuyoruz. Bunun örneklerini gördük. Azerbaycan ve Ermenistan'a gerginliği  düşürme, ateşkese uyma çağrısı yapıyoruz. Çatışmaya siyasi bir çözüm bulunmalı ve  buna yönelik çabaları destekliyoruz."
 
Stoltenberg, ayrıca Türkiye'nin gerginliğin düşürülmesi için bölgedeki  etkisini kullanmasını beklediğini söyledi.
 
Türkiye'nin İdlib civarındaki gözlem noktalarından çekildiğine dair  bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Biz DEAŞ ile mücadelenin bir parçasıyız.  Irak'ta eğitim veriyoruz. Türkiye de DEAŞ ile mücadelede değerli bir müttefik ama  NATO Suriye'de sahada değil." dedi.
 
 NATO Uzay Merkezi onaylandı
 
Stoltenberg, bugünkü NATO Savunma Bakanları Toplantısı hakkında bilgi  verirken de geçen yıl uzayı NATO'nun harekat alanı olarak ilan ettiklerini  anımsattı. Stoltenberg, "Savunma bakanları, Almanya'nın Ramstein üssündeki  Müttefik Hava Komutanlığında yeni bir NATO Uzay Merkezi kurmayı  kararlaştırdılar." diye konuştu.
 
Stoltenberg, NATO Uzay Merkezinin,  müttefik uzay  faaliyetlerini  koordine etmeye yardımcı olacağını, NATO  misyon ve operasyonlarını iletişim ve   uydu görüntüleri  ile destekleyeceğini,  olası tehditlere karşı bilgi paylaşımı  sağlayacağını ve  müttefik uzay sistemlerini koruyacağını aktardı.
 
Uzayda yaşananların yeryüzüne önemli etkileri olduğunu anlatan  Stoltenberg, iletişim, yön bulma, cep telefonları, askeri haberleşme, veri  iletimi gibi aktivitelerin uzaydaki uydu kapasitelerine bağlı olduğunu anımsattı.  Stoltenberg, uzayda  güvenli ve emniyetli sistemlerin bulunmasından emin olmaları  gerektiğini vurguladı.
 
Rusya ve Çin’in uyduları kör edebilecek veya yok edebilecek  kapasiteler geliştirdiğini hatırlatan Stoltenberg,  bunun askeri ve sivil   etkileri olabileceğini ifade etti.
 
Stoltenberg, ABD’deki başkanlık seçimleri ilgili bir soruya ise "ABD  seçimleri hakkında yorum yapmayacağım. Ulusal seçimlerin varsayımsal sonuçları  hakkında yorum yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Seçimler sonrasında da  ABD’nin güçlü ve kendini adamış bir NATO müttefiki  olmayı sürdüreceğine eminim."  yanıtını verdi.
 

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