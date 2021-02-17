NATO'da kritik toplantı! Reform planları masaya yatırılıyor

NATO Savunma Bakanları, ABD seçimlerinin ardından ilk kez bir araya geliyor. Kritik toplantıda NATO'nun geleceğine yön çizmesi öngörülen reform planlarının yanı sıra, Irak ve Afganistan misyonlar masaya yatırılacak.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Savunma Bakanları, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle video konferans yoluyla düzenlenecek iki günlük toplantı için bir araya geliyor. ABD 'de Joe Biden'ın Başkanlık görevini devralmasının ardından gerçekleşecek ilk savunma bakanları toplantısında NATO ittifakının geleceğine yön çizmesi öngörülen önemli planların masaya yatırılacağı ifade edildi.

TRUMP DÖNEMİNDEKİ İLİŞKİLERİ ONARACAK

Joe Biden yönetimindeki ABD adına NATO toplantısına ilk kez katılacak olan ismin Savunma Bakanı Lloyd Austin'in olacağı ifade edilirken, Austin’in eski başkan Donald Trump döneminde ittifak ile ilişkilerde oluşan anlaşmazlık ve gerilim yerine ABD'nin "müttefiklerinin yanında olduğu mesajını vermesi beklendiği kaydedildi.