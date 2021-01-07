07 Ocak 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.516 0.73 EURO 8,9680 -0.45
USD 7,2740 -0.44 ALTIN 450,340 -0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

NATO: ABD'deki görüntüler şoke edici

AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 8:10 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 8:10

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresindeki olayları "şoke edici" şeklinde nitelendirerek, "ABD başkanlık seçiminin sonucuna saygı duyulması" çağrısında bulundu.


Stoltenberg, göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi  üzerine çıkan olaylar hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
 
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Washington'daki görüntüler şoke  edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.
 
 Barikatlar aşılarak Kongre binasına girildi
 
ABD Başkanı Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyenler, 3 Kasım  2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu  protesto amacıyla barikatları aşarak Kongre binasına girmişti.
 
Başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesiyle  başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.
 
  
 

ETİKETLER

NATO ABD ABD olay
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.