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Natalie Dormer anne oldu!
'Game of Thrones' (Taht Oyunları' dizisinde canlandırdığı Margaery Tyrell karakteriyle şöhreti yakalayan Natalie Dormer, bir kız bebek dünyaya getirdi. Dormer, katıldığı podcastte annelik deneyimini anlattı.
Uzun zamandır David Oakes ile birlikte olan 39 yaşındaki İngiliz oyuncu Natalie Dormer, anne oldu. Bir kızı bebek dünyaya getiren Dormer, haberi Esther Rantzen‘in That’s After Life adlı podcast yayınında verdi.
Uzun zamandır David Oakes ile birlikte olan 39 yaşındaki İngiliz oyuncu Natalie Dormer, anne oldu. Bir kızı bebek dünyaya getiren Dormer, haberi Esther Rantzen‘in That’s After Life adlı podcast yayınında verdi.